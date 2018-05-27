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Команда американских чиновников приехала в Северную Корею для участия в переговорах по подготовке саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Сон Ким, бывший посол США в Северной Корее, был отозван со службы в американском посольстве на Филиппинах для руководства подготовкой саммита, пишет издание, ссылаясь на своего собеседника. Он уже пересек границу между двумя Кореями и планирует встретиться с Чхве Сон Хи, заместительницей главы МИД КНДР. Сон Ким и Чхве Сон Хи хорошо друг друга знают, они вместе участвовали в переговорах по денуклеаризации в 2005 году.

Вместе с Кимом в Северную Корею приехали специалист по Корее Совета национальной безопасности Аллисон Хукер и представитель Министерства обороны.

"Команда займется главным вопросом предстоящей встречи — проблемой ядерного оружия Северной Кореи", — пишет WP.

Переговоры между американской делегацией и северокорейскими чиновниками продлятся в понедельник и вторник.

В четверг, 24 мая, Дональд Трамп объявил, что отменяет саммит с Ким Чен Ыном, так как считает его "неуместным" на фоне "враждебных" заявлений МИД КНДР.

Ранее северокорейское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало военные учения США и Южной Кореи и пригрозило Вашингтону ядерной войной. В КНДР на отмену встречи Трампом отреагировали сдержанно, сообщив, что все еще готовы к переговорам.

26 мая Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи и вновь заявил, что сохраняет приверженность планам встретиться с Трампом. В тот же день стало известно, что команда из Белого дома направится в Сингапур для подготовки встречи между двумя лидерами.

А в ночь на воскресенье, 27 мая, Дональд Трамп заявил, что переговоры с северокорейцами "идут очень хорошо".

"Мы отлично справляемся с тем, что касается саммита с Северной Кореей№, — говорил Трамп.