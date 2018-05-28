Ринкевич на встрече с Ходорковским обсудил будущее России (35)
На ежегодном форуме российской оппозиции, который прошел на днях в Литве, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в ней с правами человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Об этом глава Мид Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в соцсети Twitter.
"Рабочий обед с Михаилом Ходорковским, хорошая дискуссия и понимание современного положения дел в России, ее внутренней и внешней политики. Все это благодаря гостеприимству Линкявичуса", - написал Ринкевич.
Working dinner with Mikhaïl Khodorkovsky, good discussion and insights on current state of affairs in Russia, its internal and foreign policy perpectives, thanks @LinkeviciusL for hosting pic.twitter.com/h0grYQRzOg— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 27 мая 2018 г.
На форуме основное внимание было уделено ситуации в России после прошедших президентских выборов, деятельности гражданского общества и прессы в условиях строго контролируемой среды, усиливающимся в России враждебным действиям в отношении Запада, нападкам на ценности либеральной демократии.
Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс посетовал, что Европа слишком мало внимания уделяет дискуссиям о демократическом и свободном будущем России.
Линкявичюс считает, что литовско-российский демократический диалог с российской оппозицией в лице Ходорковского, Гарри Каспарова и Владимира Кара-Мурза-младшего — это взнос Вильнюса в копилку европейской поддержки и помощи демократическим силам РФ.
"Мы в Литве верим в демократическую, европейскую перспективу России", — подчеркнул Линкявичюс.
Среди участников форума МИД Литвы упоминает таких видных русских демократов, как Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Дмитрий Гудков и другие.
Вильнюсский форум русской демократии 2018 года организуют МИД Литвы, центр изучения Восточной Европы и центр изучения демократического общества имени Андрея Сахарова при каунасском университете Витаутаса Великого. Вильнюсский форум организуется с 2013 года.
Перосяншоу отдыхает.
Россия уж точно обойдется без поддержки ЛГБТ в лице нашего министра и господина Ходорковского,которого колбасит до сих пор,вспоминая как с Березовским ,,пилили,,российский бюджет.Похоже,что нет у него в Европе такой возможности,а Ринкевич в Латвии ничего предложить не может-здесь титульных хватает,да ,видимо,американским евреям бывший российский еврей тоже не нужен в бизнесе,поэтому не дают ,,умереть,,но должен отрабатывать другими путями