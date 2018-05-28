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На ежегодном форуме российской оппозиции, который прошел на днях в Литве, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в ней с правами человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Об этом глава Мид Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в соцсети Twitter.

"Рабочий обед с Михаилом Ходорковским, хорошая дискуссия и понимание современного положения дел в России, ее внутренней и внешней политики. Все это благодаря гостеприимству Линкявичуса", - написал Ринкевич.

Working dinner with Mikhaïl Khodorkovsky, good discussion and insights on current state of affairs in Russia, its internal and foreign policy perpectives, thanks @LinkeviciusL for hosting pic.twitter.com/h0grYQRzOg — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 27 мая 2018 г.

На форуме основное внимание было уделено ситуации в России после прошедших президентских выборов, деятельности гражданского общества и прессы в условиях строго контролируемой среды, усиливающимся в России враждебным действиям в отношении Запада, нападкам на ценности либеральной демократии.

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс посетовал, что Европа слишком мало внимания уделяет дискуссиям о демократическом и свободном будущем России.

Линкявичюс считает, что литовско-российский демократический диалог с российской оппозицией в лице Ходорковского, Гарри Каспарова и Владимира Кара-Мурза-младшего — это взнос Вильнюса в копилку европейской поддержки и помощи демократическим силам РФ.

"Мы в Литве верим в демократическую, европейскую перспективу России", — подчеркнул Линкявичюс.

Среди участников форума МИД Литвы упоминает таких видных русских демократов, как Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Дмитрий Гудков и другие.

Вильнюсский форум русской демократии 2018 года организуют МИД Литвы, центр изучения Восточной Европы и центр изучения демократического общества имени Андрея Сахарова при каунасском университете Витаутаса Великого. Вильнюсский форум организуется с 2013 года.