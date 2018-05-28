Ринкевич на встрече с Ходорковским обсудил будущее России (35)

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Политика | 28 мая 2018 года, 16:27

На ежегодном форуме российской оппозиции, который прошел на днях в Литве, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в ней с правами человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Об этом глава Мид Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в соцсети Twitter.

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"Рабочий обед с Михаилом Ходорковским, хорошая дискуссия и понимание современного положения дел в России, ее внутренней и внешней политики. Все это благодаря гостеприимству Линкявичуса", - написал Ринкевич.

На форуме основное внимание было уделено ситуации в России после прошедших президентских выборов, деятельности гражданского общества и прессы в условиях строго контролируемой среды, усиливающимся в России враждебным действиям в отношении Запада, нападкам на ценности либеральной демократии.

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс посетовал, что Европа слишком мало внимания уделяет дискуссиям о демократическом и свободном будущем России.

Линкявичюс считает, что литовско-российский демократический диалог с российской оппозицией в лице Ходорковского, Гарри Каспарова и Владимира Кара-Мурза-младшего — это взнос Вильнюса в копилку европейской поддержки и помощи демократическим силам РФ.

"Мы в Литве верим в демократическую, европейскую перспективу России", — подчеркнул Линкявичюс.

Среди участников форума МИД Литвы упоминает таких видных русских демократов, как Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Дмитрий Гудков и другие.

Вильнюсский форум русской демократии 2018 года организуют МИД Литвы, центр изучения Восточной Европы и центр изучения демократического общества имени Андрея Сахарова при каунасском университете Витаутаса Великого. Вильнюсский форум организуется с 2013 года.

Комментарии 35
Sergjo1 час назад
....Либеральная демократия ставит своей целью равное обеспечение каждому гражданину прав на соблюдение надлежащих правовых процедур, частную собственность, неприкосновенность личной жизни, свободу слова, свободу собраний и свободу вероисповедания..... Попробуйте в Латвии вякнуть против или высказать свою точку зрения - Бутырка обеспечена. Такие деятели видят плохое только у соседа, НО НИ в коем случае у себя!!!
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Местный1 час назад
задниприводный с уголовником находящимся в международном розыске обсуждал будущее России.
Перосяншоу отдыхает.
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Алекс1 час назад
И как таких людей, как Ринкевич,можно назвать патриотами,если они везде заботятся и обсуждают будущее чужих стран,окромя своей?)))
Россия уж точно обойдется без поддержки ЛГБТ в лице нашего министра и господина Ходорковского,которого колбасит до сих пор,вспоминая как с Березовским ,,пилили,,российский бюджет.Похоже,что нет у него в Европе такой возможности,а Ринкевич в Латвии ничего предложить не может-здесь титульных хватает,да ,видимо,американским евреям бывший российский еврей тоже не нужен в бизнесе,поэтому не дают ,,умереть,,но должен отрабатывать другими путями
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