На ежегодном форуме российской оппозиции, который прошел на днях в Литве, обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в ней с правами человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Об этом глава Мид Латвии Эдгар Ринкевич сообщил в соцсети Twitter.

"Рабочий обед с Михаилом Ходорковским, хорошая дискуссия и понимание современного положения дел в России, ее внутренней и внешней политики. Все это благодаря гостеприимству Линкявичуса", - написал Ринкевич.

