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Размер пенсий должен зависеть от количества детей у человека, заявил на заседании думы Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) депутат Сейма Имант Парадниекс (VL-ТB/LNNK).

Он выразил надежду на то, что Сейм со временем поймет, что людей, которые воспитали детей, нужно поддерживать.

Парадниексу возразила некая пенсионерка, которая считает, что проблемы пенсионеров нужно решать немедленно, а не "когда-нибудь", потому что они находятся на пороге бедности. "Мы все послевоенные дети, нам нужна помощь сегодня", - сказала она.

Другая участница собрания заявила, что уже давно существуют проблемы с доступностью услуг пенсионерам. В частности, стоматологические услуги они не могут себе позволить.

Ранее Парадниекс предложил рассмотреть возможность запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь.

Политик заявил, что теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону".

Рейзниеце-Озола сообщила, что Минфин рассмотрит предложение депутата. В то же время министр отметила, что эффективнее с теневой экономикой можно бороться, выплачивая зарплату только безналичными, а не введением ограничений на приобретение акцизных товаров.

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