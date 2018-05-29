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Сегодня Земгальский районный суд огласил приговор обвиняемому в шпионаже в пользу России мастеру Latvijas dzelzceļš (LDz) Александру Красноперову, приговорив его к тюремному заключению на срок полтора года, 200 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев.

В срок заключения будет засчитано время, уже проведенное Красноперовым в тюрьме с октября 2016 по январь 2018 года. Затем он должен встать на учет в службе пробации, чтобы выполнять принудительные работы.

Также осужденный должен оплатить в течение 30 дней после вступления приговора в силу судебные издержки в размере 260 евро.

Осужденный от комментариев отказался, а его адвокат заявил, что приговор необоснованный и будет обжалован.

Красноперов был готов к обвинительному приговору и аресту, так как взял в суд сумку с личными вещами.

Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником LDz, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.

Красноперову грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: flickr.com/Aleg Makeyenka