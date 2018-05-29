Чакша пока не знает, как защитить медиков от агрессивных пациентов (4)

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Политика | 29 мая 2018 года, 17:19

Пока неясно, каким образом работников отрасли здравоохранения можно обезопасить от возможных нападений, однако в связи с последними случаями этот вопрос должен быть решен. Об этом заявила министр здравоохранения Анда Чакша, пишет Nra.lv.

Министр также отметила, что безопасность — проблема не только Службы неотложной медицинской помощи, но и отделений неотложной помощи, так как агрессивные пациенты встречаются не только "скорой".

Необходимо разработать четкую процедуру того, как действовать и каким образом вызывать помощь в случае опасных ситуаций, подчеркнула Чакша.

Напомним, на прошлой неделе двое гражданин Ирландии напали на работников Службы неотложной медицинской помощи, которые прибыли на вызов в Старую Ригу. После данного ЧП руководство "скорой" всерьез задумалось о страховании здоровья своих подчиненных.

Бригада медиков приехала на вызов ночью в Старую Ригу, где между двумя пьяными местными жителями и двумя гражданами Ирландии завязалась драка. Латвийцы пытались успокоить туристов и прыснули им в лицо из перцового баллончика.

Нападение на медиков произошло в тот момент, когда пострадавших иностранцев везли в больницу.

Комментарии 4
Алекс1 час назад
И придумают же-такой повод проявить заботу перед выборами.Даже найдутся деньги и немалые,чтобу создать новую структуру по защите медиков,оплачиваемую государством.
Под этим соусом будут освоены денежки и появятся новые миллионеры титульной нации,близкие к Чакше.
Поэтому можно сделать вывод.что государству чем хуже в стране.тем лучше его ставленникам.Было б хорошо-попробуй найди повод.как денежки освоить)))Голову б сломали,а так полное раздолье .
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Она вообще не знает59 минут назад
Как улучшить медицину,как поднять зарплаты медикам,как улучшить мед.обслуживание и отношение к людям.
Зато активно проводит реформы,направленные на ухудшение,постоянно повышает "свою значимость",ну и немалые надбавки к зарплатам и премиям.
Главное-себя обеспечить,а на детей,стариков и просто людей наплевать.
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Элементарно50 минут назад
Оставить фельдшера-стажёра одного, на машину, без лекарств, но со штрафными квитками за вызов и вызывать никто не будет, и не нападут.
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