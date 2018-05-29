Чакша пока не знает, как защитить медиков от агрессивных пациентов (4)
Пока неясно, каким образом работников отрасли здравоохранения можно обезопасить от возможных нападений, однако в связи с последними случаями этот вопрос должен быть решен. Об этом заявила министр здравоохранения Анда Чакша, пишет Nra.lv.
Министр также отметила, что безопасность — проблема не только Службы неотложной медицинской помощи, но и отделений неотложной помощи, так как агрессивные пациенты встречаются не только "скорой".
Необходимо разработать четкую процедуру того, как действовать и каким образом вызывать помощь в случае опасных ситуаций, подчеркнула Чакша.
Напомним, на прошлой неделе двое гражданин Ирландии напали на работников Службы неотложной медицинской помощи, которые прибыли на вызов в Старую Ригу. После данного ЧП руководство "скорой" всерьез задумалось о страховании здоровья своих подчиненных.
Бригада медиков приехала на вызов ночью в Старую Ригу, где между двумя пьяными местными жителями и двумя гражданами Ирландии завязалась драка. Латвийцы пытались успокоить туристов и прыснули им в лицо из перцового баллончика.
Нападение на медиков произошло в тот момент, когда пострадавших иностранцев везли в больницу.
Под этим соусом будут освоены денежки и появятся новые миллионеры титульной нации,близкие к Чакше.
Поэтому можно сделать вывод.что государству чем хуже в стране.тем лучше его ставленникам.Было б хорошо-попробуй найди повод.как денежки освоить)))Голову б сломали,а так полное раздолье .
Зато активно проводит реформы,направленные на ухудшение,постоянно повышает "свою значимость",ну и немалые надбавки к зарплатам и премиям.
Главное-себя обеспечить,а на детей,стариков и просто людей наплевать.