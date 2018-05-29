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Пока неясно, каким образом работников отрасли здравоохранения можно обезопасить от возможных нападений, однако в связи с последними случаями этот вопрос должен быть решен. Об этом заявила министр здравоохранения Анда Чакша, пишет Nra.lv.

Министр также отметила, что безопасность — проблема не только Службы неотложной медицинской помощи, но и отделений неотложной помощи, так как агрессивные пациенты встречаются не только "скорой".

Необходимо разработать четкую процедуру того, как действовать и каким образом вызывать помощь в случае опасных ситуаций, подчеркнула Чакша.

Напомним, на прошлой неделе двое гражданин Ирландии напали на работников Службы неотложной медицинской помощи, которые прибыли на вызов в Старую Ригу. После данного ЧП руководство "скорой" всерьез задумалось о страховании здоровья своих подчиненных.

Бригада медиков приехала на вызов ночью в Старую Ригу, где между двумя пьяными местными жителями и двумя гражданами Ирландии завязалась драка. Латвийцы пытались успокоить туристов и прыснули им в лицо из перцового баллончика.

Нападение на медиков произошло в тот момент, когда пострадавших иностранцев везли в больницу.