Reuters: Россия через банки Латвии могла влиять на политику в Европе (8)

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Политика | 30 мая 2018 года, 08:51

Власти Латвии проверяют, использовались ли местные банки в качестве каналов для российских фондов с целью вмешательства в политические процессы в Европе, пишет агенство Reuters.

Как отмечает агентство, министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола подтвердила, что правительство запустило такое расследование после получения достоверной информации от "стратегических партнеров".

"Это актуально для всей Европы, особенно, если окажется правдой, что деньги использовались, чтобы манипулировать результатами выборов в нескольких европейских странах", - заявила она Reuters.

Источники агентства при этом утверждают, что один из случаев, попавших в поле зрения латвийских властей, касается движения средств из России через латвийский банк якобы для поддержки попытки переворота в Черногории в 2016 году.

"Деньги, которые проходили через Латвию, могли использоваться для финансирования переворота в Черногории", - заявил один из источников.

В правительстве Черногории эту информацию никак не прокомментировали, пишет Reuters.

Источник: tass.ru

Комментарии 8
Кот Скрипаль патриот1 час назад
Могли... Не могли... Возможно... главное заявить. Таким образом латыши протянули свою могучую и лохматую руку к перевороту в Черногории. Так и до выборо в РФ близко.
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Алекс1 час назад
Даже не удивлен.Если уж русские хакеры смогли,то российские жулики,хранившие деньги в Латвии,еще как могли влиять на политику Кремля в Европе)))
Главный вопрос.который возникает-Нахрена нужна эта политика российским резидентам,держащим в Латвии деньги,выведенные из России?
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Эксперт по данному вопросу!!1 час назад
Все возможно..
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