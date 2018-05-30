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Власти Латвии проверяют, использовались ли местные банки в качестве каналов для российских фондов с целью вмешательства в политические процессы в Европе, пишет агенство Reuters.

Как отмечает агентство, министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола подтвердила, что правительство запустило такое расследование после получения достоверной информации от "стратегических партнеров".

"Это актуально для всей Европы, особенно, если окажется правдой, что деньги использовались, чтобы манипулировать результатами выборов в нескольких европейских странах", - заявила она Reuters.

Источники агентства при этом утверждают, что один из случаев, попавших в поле зрения латвийских властей, касается движения средств из России через латвийский банк якобы для поддержки попытки переворота в Черногории в 2016 году.

"Деньги, которые проходили через Латвию, могли использоваться для финансирования переворота в Черногории", - заявил один из источников.

В правительстве Черногории эту информацию никак не прокомментировали, пишет Reuters.

Источник: tass.ru