Политика |

Члены парламентской комиссии по правам человека и общественным делам 29 мая решили передать на рассмотрение в Сейм поправки к Закону об электронных СМИ, направленные на укрепление латвийского информационного пространства.

Так, согласно поправкам, закон планируется дополнить "принципом нейтралитета и точности", а именно – вещателей планируется обязать в новостях и информационно-документальных передачах излагать факты таким образом, чтобы сознательно не вводить аудиторию в заблуждение, и, таким образом, снизить количество распространяемой недостоверной информации.

Также при помощи нового законопроекта планируется расширить функции Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Так, если какая-либо из стран Евросоюза или стран, входящих в Европейскую экономическую зону, ограничит у себя вещание конкретной телевизионной программы по причине разжигания ненависти, NEPLP будет вправе также ограничить вещание этой же передачи в Латвии.

Однако до этого NEPLP должен будет оценить причины принятия данного решения другой страной, изучить обстоятельства дела, а также дать выслушать мнение представителей конкретного ТВ-канала.

Также, чтобы решить проблему с распространением нелегального содержания, законопроект предусматривает предоставить право Совету по электронным СМИ блокировать интернет-ресурсы с нелегальными телевизионными трансляциями.

Законопроект также предусматривает выход общественных СМИ с рекламного рынка с 2021 года. По мнению авторов законопроекта, это сделает общественные масс-медиа более независимыми. Данное решение обойдется государству примерно в 14 млн евро в год.

Комиссия по правам человека просила Сейм рассмотреть данный законопроект уже в этот четверг, 31 мая и принять его в первом чтении без повторного рассмотрения на комиссии. Также комиссия настаивает на рассмотрении данного законопроекта в срочном порядке.

Напомним, ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам рассматривала предложение об ограничении вещания российских телеканалов, однако позже, выслушав мнения специалистов, депутаты вычеркнули данное предложение из законопроекта.

Также, как уже сообщалось, в комиссии Сейма по нацбезопасности был подготовлен законопроект, предусматривающий, что в основных пакетах телеканалов не должно быть более 10% каналов, не вещающих на одном из языков ЕС.

В свою очередь, представители компании Lattelecom и Национального совета по электронным СМИ указали, что попытки ограничить российские телеканалы могут стать лакомым куском для пиратских распространителей ТВ-программ, а также привести к другим неприятным последствиям.

Фото: pixabay.com