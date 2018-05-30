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Депутат Сейма Янис Домбрава от Национального объединения (VL-TB/LNNK) запросил в Управлении по делам гражданства и миграции информацию о предприятии Pakistan Kebab. Политика интересовало оформление фирмой рабочих приглашений в Латвию для иностранцев.

«В Управлении по делам гражданства и миграции мне ответили, что предприятие Pakistan Kebab не оформляло вызовов для приглашения иностранцев к себе на работу. Кроме того, не трудоустроены на конкретном предприятии и те иностранцы, которые были приглашены в Латвию согласно трудовому соглашению. Тогда кто работает на этом предприятии?», - написал Домбрава в своем Twitter.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde man atbildēja, ka SIA "Pakistan Kebab" nav formējusi ielūgumus/izsaukumus ārzemnieku uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību. Tāpat nav nodarbināti ārzemnieki, kuri būtu aicināti, pamatojoties uz nodarbinātību. Tad, kas strādā šajā uzņēmumā? — Jānis Dombrava (@janisdombrava) 30 мая 2018 г.

Как сообщалось, Сейм Латвии отклонил предложение Домбравы ограничить право на работу в Латвии для иностранных студентов.

Депутат предлагал исключить из закона норму, которая позволяет иностранным студентам, которые учатся на дневном отделении латвийских вузов и имеют долгосрочную визу или разрешение на пребывание, подрабатывать не менее 20 часов в неделю. Домбрава обосновывал свое предложение тем, что иностранные студенты часто используют учебу как прикрытие для того, чтобы работать в Латвии - в частности, печь кебабы.

Фото: Канцелярия Сейма