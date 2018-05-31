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Руководитель исследовательского центра Certus, экономист и бывший министр экономики Вячеслав Домбровский, выступая на съезде партии "Согласие", очертил проблемы латвийской экономики. По его словам, вымирающая страна - это главная проблема Латвии.

"Про экономику в последнее время, как минимум на официальном уровне, принято говорить либо хорошо, либо не говорить вообще. Или в Латвии история успеха или ты - предатель. Если ситуация оценивать нереалистично, то все может закончиться очень плохо. Однако вместо конструктивного решения проблем, политики занимаются чем угодно, только не этим", - сказал Домбровский.

Он напомнил, что в Давосе была представлена презентация о странах со снижающимся числом населения. В этом списке Латвия идет вторая после Болгарии.

"Какой интерес может быть у потенциальных инвесторов к стране, где скорость сокращения человеческих ресурсов вторая в мире? По расчетам профессора Михаила Хазана, мы теряем два человека в час. Это значит, что число жителей приведет к снижению объема налогов и содержать инфраструктуру будет трудно. Это будет делать Рига, которая каждый год платит 100 млн евро другим самоуправлениям на содержанием других регионов", - пояснил Домбровский.

Источник: rus.db.lv