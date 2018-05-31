Домбровский: если не говоришь об успехе Латвии - тебя считают предателем (1)

фото

Политика | 31 мая 2018 года, 10:46

Руководитель исследовательского центра Certus, экономист и бывший министр экономики Вячеслав Домбровский, выступая на съезде партии "Согласие", очертил проблемы латвийской экономики. По его словам, вымирающая страна - это главная проблема Латвии.

"Про экономику в последнее время, как минимум на официальном уровне, принято говорить либо хорошо, либо не говорить вообще. Или в Латвии история успеха или ты - предатель. Если ситуация оценивать нереалистично, то все может закончиться очень плохо. Однако вместо конструктивного решения проблем, политики занимаются чем угодно, только не этим", - сказал Домбровский.

Он напомнил, что в Давосе была представлена презентация о странах со снижающимся числом населения. В этом списке Латвия идет вторая после Болгарии.

"Какой интерес может быть у потенциальных инвесторов к стране, где скорость сокращения человеческих ресурсов вторая в мире? По расчетам профессора Михаила Хазана, мы теряем два человека в час. Это значит, что число жителей приведет к снижению объема налогов и содержать инфраструктуру будет трудно. Это будет делать Рига, которая каждый год платит 100 млн евро другим самоуправлениям на содержанием других регионов", - пояснил Домбровский.

Источник: rus.db.lv

Комментарии 1
Не Лоялен2 минуты назад
Так и есть,до тех пор,пока ты восхваляешь власть,легионеров Вафен Сс,говном поливаешь,Путина,русских,и тому подобное,для нациков,ты свой!Как только,хоть в чем то,ваши взгляды,начинают расходится,все ты Путина,5 колона,враг страны,и тому подобное!К таким уважения,не будет не когда,и не какого!
Ответить