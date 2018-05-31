Политика |

Латвийское телевидение отказалось транслировать рекламу партии "Согласие" из-за того, что европейские чиновники из разных стран в видеоролике говорят на английском языке. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Риги, лидер партии "Согласие" Нил Ушаков

"Телевизионный канал LTV отказался размещать эту рекламу партии "Согласия". В этих роликах премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, президент Партии европейских социалистов Сергей Станишев, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, председатель Социал-демократической партии Австрии Кристиан Керн и секретарь международных дел Социал-демократической партии Эстонии Мадис Роодла говорят на английском и немецком языках с титрами на латышском. А канал требует, чтобы в роликах говорили только на латышском. Вопрос - это очередной языковой маразм или политическая цензура? Договор с LTV мы разорвали, деньги забрали, рекламу у себя разместят коммерческие телеканалы", - написал Ушаков, опубликовав сам видеоролик.

Напомним, ранее Facebook заблокировал страницу Saskaņa Online, на которую активно жаловались пользователи соцсети.

Журналист и руководитель исследовательского центра Re:Baltica Инга Сприньге рассказала телеканалу, что люди прислали информацию о внезапном переименовании страницы на Facebook Riga Online в Saskaņa Online.

Телеканал TV3 отмечает, что партия "Согласие" таким образом страницу изначально неполитического содержания начала использовать для собственной рекламы, но добилась противоположного эффекта - теперь страница закрыта.