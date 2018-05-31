Ушаков: рекламу "Согласия" забраковали из-за "нелатышских" политиков (3)

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Политика | 31 мая 2018 года, 16:16

Латвийское телевидение отказалось транслировать рекламу партии "Согласие" из-за того, что европейские чиновники из разных стран в видеоролике говорят на английском языке. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Риги, лидер партии "Согласие" Нил Ушаков

"Телевизионный канал LTV отказался размещать эту рекламу партии "Согласия". В этих роликах премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, президент Партии европейских социалистов Сергей Станишев, вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, председатель Социал-демократической партии Австрии Кристиан Керн и секретарь международных дел Социал-демократической партии Эстонии Мадис Роодла говорят на английском и немецком языках с титрами на латышском. А канал требует, чтобы в роликах говорили только на латышском. Вопрос - это очередной языковой маразм или политическая цензура? Договор с LTV мы разорвали, деньги забрали, рекламу у себя разместят коммерческие телеканалы", - написал Ушаков, опубликовав сам видеоролик.

Напомним, ранее Facebook заблокировал страницу Saskaņa Online, на которую активно жаловались пользователи соцсети.

Журналист и руководитель исследовательского центра Re:Baltica Инга Сприньге рассказала телеканалу, что люди прислали информацию о внезапном переименовании страницы на Facebook Riga Online в Saskaņa Online.

Телеканал TV3 отмечает, что партия "Согласие" таким образом страницу изначально неполитического содержания начала использовать для собственной рекламы, но добилась противоположного эффекта - теперь страница закрыта.

Комментарии 3
Ян12 минут назад
простхвост Ушаков, как там ремонт Риги?
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Чего же 10 минут назад
Твои фашики, так их бояться, если латыши за них голосовать не будут?
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Patriot24 минуты назад
Saskana vispàr vienkàrsi izmet naudu vèjà reklamèdamàs LTV. Vienalga latviesi nebalsos par viniem.
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