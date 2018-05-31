Депутаты отклонили идею Шадурскиса отправлять в школу шестилеток (7)
Политика | 31 мая 2018 года, 17:49
Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня концептуально отклонила предложение Министерства образования и науки (МОН) начинать обучение в школе с шестилетнего возраста.
Члены комиссии еще продолжат обсуждать поданные по этому вопросу предложения.
Поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие начинать школьное обучение с шестилетнего возраста, подало МОН. Их еще предстоит рассмотреть в Сейме.
Ранее представители партий правящей коалиции отметили, что в связи с этим предложением МОН возникает много вопросов.
В свою очередь депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев ранее предположил, что по этому вопросу может быть организован референдум.
Фото: flickr.com/Rīgas Dome
Подозреваю так же,что кто-то специально тянет время,чтобы до выборов было спокойно,а потом "дадут стране угля".