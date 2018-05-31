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Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня концептуально отклонила предложение Министерства образования и науки (МОН) начинать обучение в школе с шестилетнего возраста.

Члены комиссии еще продолжат обсуждать поданные по этому вопросу предложения.

Поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие начинать школьное обучение с шестилетнего возраста, подало МОН. Их еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Ранее представители партий правящей коалиции отметили, что в связи с этим предложением МОН возникает много вопросов.

В свою очередь депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев ранее предположил, что по этому вопросу может быть организован референдум.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome