Депутаты отклонили идею Шадурскиса отправлять в школу шестилеток (7)

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Политика | 31 мая 2018 года, 17:49

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня концептуально отклонила предложение Министерства образования и науки (МОН) начинать обучение в школе с шестилетнего возраста.

Члены комиссии еще продолжат обсуждать поданные по этому вопросу предложения.

Поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие начинать школьное обучение с шестилетнего возраста, подало МОН. Их еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Ранее представители партий правящей коалиции отметили, что в связи с этим предложением МОН возникает много вопросов.

В свою очередь депутат Сейма от партии "Согласие" Андрей Клементьев ранее предположил, что по этому вопросу может быть организован референдум.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome

Комментарии 7
12351 минуту назад
Хотите в стране устроить настоящий праздник?Что-бы его отмечали,и латыши и русские? Посадите наконец Шадурскиса! Вот гулянка то будет,ради такого дела,и 100 0000 евро не жалко из казны потратить дела!
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Вот видите52 минуты назад
Нашлись таки вполне здравомыслящие люди.Таких хоть и мало,но перевес есть. Референдум-это хорошо,только что это даст?
Подозреваю так же,что кто-то специально тянет время,чтобы до выборов было спокойно,а потом "дадут стране угля".
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12345647 минут назад
Не постесняюсь даже спросить,с нашими нациками то все понятно,но может вы дадите внятный ответ,что хорошего в референдуме? Не ужели вы из тех,кто свято верит в то,что это делается на благо русских детей? Что-бы в будущем им проще было найти работу? Вы учить язык?И тому подобное!Не смешите! Кроме отвращения к латышскому языку,у еще больше русских,не чего этот референдум не даст абсолютно! Только будет со стороны русских,еще больше ненависти к латышскому языку,и националистам! еще в будущем,из-за этого и нормальные латыши пострадать смогут! Ибо с ними тоже мало кто будет,гореть желанием,из-за националистов общаться на латышском языке,вот таких латышей лично мне действительно жалко!
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