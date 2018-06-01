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Латвийский евродепутат Артис Пабрикс, представляющий так же как и министр образования Карлис Шадурскис партию "Единство", указал, что голосование в Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, в котором депутаты партии "Согласие" и СЗК решили отклонить предложение об обучении в школе с шестилетнего возраста, наводит на определенные мысли.

Так, политик считает, что эти одинаковые голоса двух партий в парламентской комиссии, потом могут превратиться в совместные голоса в будущем Сейме.

"Можете говорить, что хотите, но вчерашнее общее решение "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) против реформы образования показало, какие голосования нас ждут в Сейме 13-го созыва", - написал Пабрикс в своем Twitter.

Var jau stāstīt ko grib, bet vakardienas S un ZZS kopīgais balsojums pret izgl reformu parāda kādi balsojumi mūs sagaida 13. Saeimā. — Artis Pabriks (@Pabriks) 1 июня 2018 г.

Как сообщалось ранее, Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке отклонила предложение Министерства образования и науки (МОН) начинать обучение в школе с шестилетнего возраста. Против проголосовали депутаты "Согласия" и СЗК.

Между тем, председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис неоднократно ранее заявлял, что после предстоящих осенью выборов Сейма Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) не будет формировать правительство вместе с "Согласием".