Политика |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ходе встречи с бывшим госсекретрем США Кандолизой Райс и с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом поблагодарил администрацию экс-президента Джорджа Буша и ее лично за активное участие в процессе принятия Латвии и других балтийских стран в Североатлантический альянс.

Как рассказал в соцсети Twitter глава внешнеполитического ведомства Латвии, в ходе встречи было высказано единодушное мнение, что в столь непростое время с точки зрения геополитики, трансатлантическое сотрудничество надо продолжать укреплять.

"Великолепная встреча с бывшим Госсекретарем США Кандолизой Райс, мы единодушны в том, что нам надо работать, чтобы не разрушать, а укреплять трансатлантическое сотрудничество. Администрация Джорджа Буша и она лично добились участия стран Балтии в НАТО. За это говорю спасибо!", - написал Ринкевич.

![фото](/uploads/media/image/2018/06/01/zsdsf_webnewsdetailed_png.jpg "")

Членом Совета североатлантического сотрудничества Латвия стала в декабре 1991 года, а в 1994 году — одним из первых присоединилась к программе "Партнерство ради мира".

Lieliska tikšanās ar bijušo ASV Valsts sekretāri Kondolīzu Raisu, esam vienisprātis, ka mums ir jāstrādā, lai stiprinātu transatlantisko sadarbību nevis to grautu, prezidenta Džordža Buša administrācija un viņa personīgi panāca Baltijas valstu dalību NATO, par to teicu paldies! pic.twitter.com/7JeSNov7xn — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 июня 2018 г.

В "Основных направлениях внешней политики Латвии до 2005 года", принятых Сеймом в 1995 году, членство в НАТО и ЕС были определены основными направлениями внешней политики. На встрече на высшем уровне в Вашингтоне в 1999 году, НАТО признала Латвию одним из возможных кандидатов в члены Альянса.

Была приглашена к вступлению в Альянс 21 февраля 2002 в Праге.

26 марта 2003 государства — члены НАТО подписали в Брюсселе протоколы к договору о присоединении Латвии и ряда других государств к Североатлантическому договору.

На момент вступления такое решение поддерживали 74,1 % граждан Латвии.

2 апреля 2004 года в Брюсселе состоялась торжественная церемония принятия семи новых членов в НАТО.