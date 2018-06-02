Ринкевич поблагодарил Кандолизу Райс за принятие Латвии в НАТО (8)

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Политика | 2 июня 2018 года, 17:07

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в ходе встречи с бывшим госсекретрем США Кандолизой Райс и с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом поблагодарил администрацию экс-президента Джорджа Буша и ее лично за активное участие в процессе принятия Латвии и других балтийских стран в Североатлантический альянс.

Как рассказал в соцсети Twitter глава внешнеполитического ведомства Латвии, в ходе встречи было высказано единодушное мнение, что в столь непростое время с точки зрения геополитики, трансатлантическое сотрудничество надо продолжать укреплять.

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"Великолепная встреча с бывшим Госсекретарем США Кандолизой Райс, мы единодушны в том, что нам надо работать, чтобы не разрушать, а укреплять трансатлантическое сотрудничество. Администрация Джорджа Буша и она лично добились участия стран Балтии в НАТО. За это говорю спасибо!", - написал Ринкевич.

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Членом Совета североатлантического сотрудничества Латвия стала в декабре 1991 года, а в 1994 году — одним из первых присоединилась к программе "Партнерство ради мира".

В "Основных направлениях внешней политики Латвии до 2005 года", принятых Сеймом в 1995 году, членство в НАТО и ЕС были определены основными направлениями внешней политики. На встрече на высшем уровне в Вашингтоне в 1999 году, НАТО признала Латвию одним из возможных кандидатов в члены Альянса.

Была приглашена к вступлению в Альянс 21 февраля 2002 в Праге.

26 марта 2003 государства — члены НАТО подписали в Брюсселе протоколы к договору о присоединении Латвии и ряда других государств к Североатлантическому договору.

На момент вступления такое решение поддерживали 74,1 % граждан Латвии.

2 апреля 2004 года в Брюсселе состоялась торжественная церемония принятия семи новых членов в НАТО.

Комментарии 8
Патриот 1 час назад
Отлизал наверное хорошо. Для НАТО вы пушечное мясо, я имею введу часть латышей нацистов и фашистов. Нормальные люди ни когда не возьмут оружие против России. НАТО вам нужно только для того чтобы ва коррумпированные чинуши чувствовали себя безнаказанно и чтобы успели собрать чемоданы. Начался отстрел уродов, жопы затряслись.
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Саня1 час назад
Весь мир говорит спасибо.
Пример Украины, Молдавии и Грузии должен стоять перед глазами сомневающихся, вступать в НАТО или нет.
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Факт54 минуты назад
Не возьми нормальные люди оружие против агрессора в Украине, паутина "русского мира" покрыла бы Украину как наши деревья несчастные, поглядите на наши парки, такой бы она была.
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