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В Латвии проводится расследование возможного использования "российских денег" для вмешательства во внутреннюю политику европейских стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Как пишет РБК, корреспондент Reuters указывает, что следователи, в частности, проясняют вопросы, связанные с возможной ролью банков в качестве посредников при таких транзакциях.

Reuters также подчеркивает, что расследование роли страны как плацдарма для перенаправления "российских денег" на Запад было организовано после закрытия в феврале третьего по величине латвийского банка ABLV после того, как американские власти обвинили банк в отмывании средств.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал Reuters, что граждане России и других бывших советских республик, в том числе попавшие под американские санкции, вкладывали деньги в латвийские банки и часть этих средств могла использоваться для политических манипуляций.

"Существует также связь с гибридной войной, заключающейся в том, что деньги, переправляемые или удерживаемые в финансовой системе Латвии, использовались для подрыва политических систем других стран. В настоящее время наши правоохранительные органы следят за некоторыми мотивами, которые могли быть связаны с гибридной войной", - подчеркнул глава ведомства.

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола подтвердила агентству, что правительство действительно инициировало такое расследование после получения информации от США.

"Это актуально для всей Европы, особенно если окажется правдой, что деньги использовались для манипулирования результатами выборов в нескольких европейских странах. <...> Если наш финансовый сектор использовался для финансовых преступлений, особенно для преследующих политические цели, так не пойдет", — заключила министр.

Высокопоставленные латвийские чиновники добавили, что речь идет о финансировании попытки государственного перевода 2016 года в Черногории, хотя официальных комментариев, на какие именно цели могли тратиться средства, агентство не получило.

Один из собеседников отметил, что сумма могла быть поделена на несколько траншей по $15 тыс., чтобы отвлечь внимание кредитной организации и замести следы подозрительной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Reuters, использовала ли Москва Латвию для вывода денег с целью политического вмешательства во внутренние процессы европейских стран, заявил: "Ответ на все вопросы — нет".

Представитель правительства Черногории на запрос агентства не ответил.

После выборов в парламент в октябре 2016 года правоохранители Черногории задержали 12 граждан Сербии по подозрению в попытке устроить диверсии. После этого спецпрокурор страны Миливойе Кантич заявил, что к попытке госпереворота может быть причастна Россия.

В Кремле неоднократно отвергали какую-либо причастность к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории. Песков указывал, что это "«слишком серьезные слова", чтобы "произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией".

Российские власти также подозревали во вмешательстве в выборы во множестве стран, включая Германию, Великобританию и США. Москва все эти обвинения отрицает.

В конце февраля Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о ликвидации латвийского банка ABLV, обвинявшегося в отмывании денег. Регулятор FKTK сообщил, что финансовое учреждение сильно ухудшила свою ликвидность, у нее нет средств на выплату долгов и выполнение своих обязательств в срок. Сам ABLV банк принял решение о самоликвидации.