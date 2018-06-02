Политика |

В мае больше всего респондентов по-прежнему были готовы проголосовать за "Согласие", хотя данные опроса SKDS свидетельствуют, что уровень рейтинга политической силы стал самым низким за последний год. Об этом сообщила "Панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).

Так, в мае за "Согласие" были готовы проголосовать 19,1% опрошенных граждан Латвии, за Союз "зеленых" и крестьян -14,6%, Национальное объединение — 7%, "Единство" — 3,7%, KPV LV — 3%, "Attīstībai/Par!" –3%, Новую консервативную партию — 2,4%, за Объединение регионов Латвии — 1,7%, "От сердца — Латвии" — 1,6%, Русский союз Латвии — 1,2%. Не определились со своим выбором 27,5%, респондентов, еще 13,7% опрошенных не хотят участвовать в голосовании.

Ассоциированный профессор, политолог Ояр Скудра, комментируя в Twitter последние партийные рейтинги, указал, что при таком раскладе у СЗК и "Согласия" получается большинство голосов в Сейме.

"У "Согласия" и СЗК 51 голос, остальные политические силы раздроблены. Согласно партийным рейтингам в мае у "Согласия" существенное падение и самый низкий результат за год", - написал Скудра.

Saskaņai un ZZS 51 balss,ļoti sadrumstalota pārējā daļa.Partiju reitingi maijā: «Saskaņai» ievērojams kritums un zemākais rezultāts gada laikā: https://t.co/6wHFzNmOJH — Skudra (@oskudra) 2 июня 2018 г.

В последнее время муссируется мнение о том, что Союз "зеленых" и крестьян и партия "Согласия" могут объединиться и создать будущую коалицию, несмотря на то, что представители СЗК ранее не раз заявляли, что с "Согласием" работать не будет.

Об этом в частности говорил евродепутат Артис Пабрикс, которого навело на такие мысли последнее голосование по реформе образования Шадурскиса.

Так, политик считает, что эти одинаковые голоса двух партий в парламентской комиссии, потом могут превратиться в совместные голоса в будущем Сейме.

"Можете говорить, что хотите, но общее решение "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) против реформы образования показало, какие голосования нас ждут в Сейме 13-го созыва", - написал Пабрикс в своем Twitter.