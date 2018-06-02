Политолог: СЗК и "Согласие" набирают 51 голос (22)
В мае больше всего респондентов по-прежнему были готовы проголосовать за "Согласие", хотя данные опроса SKDS свидетельствуют, что уровень рейтинга политической силы стал самым низким за последний год. Об этом сообщила "Панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).
Так, в мае за "Согласие" были готовы проголосовать 19,1% опрошенных граждан Латвии, за Союз "зеленых" и крестьян -14,6%, Национальное объединение — 7%, "Единство" — 3,7%, KPV LV — 3%, "Attīstībai/Par!" –3%, Новую консервативную партию — 2,4%, за Объединение регионов Латвии — 1,7%, "От сердца — Латвии" — 1,6%, Русский союз Латвии — 1,2%. Не определились со своим выбором 27,5%, респондентов, еще 13,7% опрошенных не хотят участвовать в голосовании.
Ассоциированный профессор, политолог Ояр Скудра, комментируя в Twitter последние партийные рейтинги, указал, что при таком раскладе у СЗК и "Согласия" получается большинство голосов в Сейме.
"У "Согласия" и СЗК 51 голос, остальные политические силы раздроблены. Согласно партийным рейтингам в мае у "Согласия" существенное падение и самый низкий результат за год", - написал Скудра.
Saskaņai un ZZS 51 balss,ļoti sadrumstalota pārējā daļa.Partiju reitingi maijā: «Saskaņai» ievērojams kritums un zemākais rezultāts gada laikā: https://t.co/6wHFzNmOJH— Skudra (@oskudra) 2 июня 2018 г.
В последнее время муссируется мнение о том, что Союз "зеленых" и крестьян и партия "Согласия" могут объединиться и создать будущую коалицию, несмотря на то, что представители СЗК ранее не раз заявляли, что с "Согласием" работать не будет.
Об этом в частности говорил евродепутат Артис Пабрикс, которого навело на такие мысли последнее голосование по реформе образования Шадурскиса.
Так, политик считает, что эти одинаковые голоса двух партий в парламентской комиссии, потом могут превратиться в совместные голоса в будущем Сейме.
"Можете говорить, что хотите, но общее решение "Согласия" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) против реформы образования показало, какие голосования нас ждут в Сейме 13-го созыва", - написал Пабрикс в своем Twitter.
Вы уже готовы их объединить! И забыли про НАТО, про распил этими зелеными военного бюджета, про рухнувшие банки, про голосование Зеленых за уничтожение школ нацменьшинств, про то, что .....впрочем, этого достаточно. Вы готовы голосовать за откровенных врагов.
Никого не хочу обидеть.
Просто объясняю, что вы сейчас в своей голове срздаете новое правительство, которое будет работать отнюдь не в вашу пользу.
Попомните мое слово.