Синоптики обещают похолодание и дожди (3)

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Политика | 3 июня 2018 года, 12:49

В начале следующей недели Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому станет прохладнее, усилится ветер и пройдут небольшие осадки, прогнозируют синоптики.

В понедельник усилится западный ветер, который в течение дня сменится на северный, северо-западный ветер. Его скорость в порывах составит 14-19 метров в секунду.

Еще днем температура воздуха в Земгале и Латгале составит +27..+28 градусов, а уже вечером на большей части территории страны столбик термометра опустится ниже +15 градусов. Местами, преимущественно на востоке страны, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Во вторник дожди пройдут уже во многих регионах, местами возможны ливни и град. Температура воздуха составит +12..+16 градусов.

Самыми холодными будут ночи на среду и четверг, когда во многих регионах возможны заморозки.

По прогнозам Global Forecast System, уже во второй половине дня в четверг температура воздуха повысится до +17..+22 градусов, а в конце недели вновь возможна жара до +27 градусов.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Патриот 24 минуты назад
Значит будет все в точности наоборот. У наших латышей синоптиков мозги отсутствуют, так же как и у фуфлолога Букшса. А крякать то чего-то надо, чтоб бюджет не порезали.
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Alex1 час назад
Ей богу ,люблю Миксньюс !Кликаешь раздел политика - попадаешь на прогноз погоды !Хоть что-то в этой серой жизни весёлое,с юморком !Я понял , наша "политика" = погода.
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Leonardo Gromov43 минуты назад
Пусть ждут
Лето началось
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