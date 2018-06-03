Политика |

Евродепутат Артис Пабрикс решил покинуть партию "Единство", чтобы присоединиться к объединению "Развитию/За!".

Как сообщил сам политик, решение не было легким, однако оно не должно удивить ни официальных, ни неофициальных руководителей "Единства".

Пабрикс пояснил, что уже пару лет он на различных форумах говорит о создании коалиции патриотичных и европейских партий.

Евродепутат заявил, что он хотел бы видеть в следующем составе Сеймановых и опытных политиков, которых будут объединять европейские ценности и видение современной и честной Латвии.

Ранее сообщалось, что бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце покинула партию "Единство".

Фото: flickr.com