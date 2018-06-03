Артис Пабрикс покинул "Единство" (9)
Политика | 3 июня 2018 года, 20:58
Евродепутат Артис Пабрикс решил покинуть партию "Единство", чтобы присоединиться к объединению "Развитию/За!".
Как сообщил сам политик, решение не было легким, однако оно не должно удивить ни официальных, ни неофициальных руководителей "Единства".
Пабрикс пояснил, что уже пару лет он на различных форумах говорит о создании коалиции патриотичных и европейских партий.
Евродепутат заявил, что он хотел бы видеть в следующем составе Сеймановых и опытных политиков, которых будут объединять европейские ценности и видение современной и честной Латвии.
Ранее сообщалось, что бывший министр внутренних дел Линда Мурниеце покинула партию "Единство".
Фото: flickr.com
КРЫСЫ ПОБЕЖАЛИ
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Пёс смердячий почуял свежую косточку у нового корыта.
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Так он вступил в партиб par. Это и есть особенности латвийской политики все 27 лет. Одни и те же лица, только названия партий меняются. Я уверен что за тех же самых, par, латыши проголосуют на следующих выборах. И будет все аак прежде.
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