Кандидатом в премьеры от "Согласия" может стать Домбровский (16)
Политика | 4 июня 2018 года, 12:46
Руководитель исследовательского центра Certus, бывший министр Вячеслав Домбровский выдвинут как возможный кандидат на должность премьер-министра от партии "Согласие", сообщил передаче LTV "Утренняя панорама" руководитель партии Нил Ушаков. Окончательное решение еще должна принять дума партии.
Он добавил, что кандидатуру Домбровского выдвинули он сам и председатель фракции Янис Урбанович.
Как отмечает Diena, окончательное решение будет принято 18 июня.
Сам Домбровский сообщил на LTV, что вступил в "Согласие" на прошлой неделе.
Он подчеркнул, что пока может комментировать эту информацию.
Ну да, вы же видите, из какого гнезда эта птичка.....а надо ж про неё что-то благое написать!
Кстати, из того же гнездышка, до кучи, - получил степень доктора экономических наук в университете штата Массачуси, - где высижена вся правящая верхушкаЛатвии. Из Америки.
В принципе, я одобряю, хотя с фамилией Домбровскис у меня плохие ассоциации...)))
Собирайте и дальше все осколки всех правящих партий Латвии в своем Согласии, - и можете забыть про русские голоса.