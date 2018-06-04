Кандидатом в премьеры от "Согласия" может стать Домбровский (16)

фото

Политика | 4 июня 2018 года, 12:46

Руководитель исследовательского центра Certus, бывший министр Вячеслав Домбровский выдвинут как возможный кандидат на должность премьер-министра от партии "Согласие", сообщил передаче LTV "Утренняя панорама" руководитель партии Нил Ушаков. Окончательное решение еще должна принять дума партии.

Он добавил, что кандидатуру Домбровского выдвинули он сам и председатель фракции Янис Урбанович.

Как отмечает Diena, окончательное решение будет принято 18 июня.

Сам Домбровский сообщил на LTV, что вступил в "Согласие" на прошлой неделе.

Он подчеркнул, что пока может комментировать эту информацию.

Комментарии 16
Реалист1 час назад
Вопреки тому , что сейчас начнут втюхивать РСЛ и "патриоты" всех мастей , Домбровский вполне адекватный и работоспособный кандидат . Очевидно по крайней мере то , что Согласие не собирается идти ни в какое прошлое, а будущее , нормальное для страны, возможно только при условии лояльных отношений всех национальных групп Латвии., что заложено во главу угла партийной программы.
16
Ответить
Светлана1 час назад
2014. gadā kandidēja 12. Saeimas vēlēšanās no "Vienotības" saraksta....а до этого он был в Партии реформ Затлерса.
Ну да, вы же видите, из какого гнезда эта птичка.....а надо ж про неё что-то благое написать!
Кстати, из того же гнездышка, до кучи, - получил степень доктора экономических наук в университете штата Массачуси, - где высижена вся правящая верхушкаЛатвии. Из Америки.
В принципе, я одобряю, хотя с фамилией Домбровскис у меня плохие ассоциации...)))
Собирайте и дальше все осколки всех правящих партий Латвии в своем Согласии, - и можете забыть про русские голоса.

6
Ответить
v1 час назад
не смешите.
5
Ответить