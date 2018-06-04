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Руководитель исследовательского центра Certus, бывший министр Вячеслав Домбровский выдвинут как возможный кандидат на должность премьер-министра от партии "Согласие", сообщил передаче LTV "Утренняя панорама" руководитель партии Нил Ушаков. Окончательное решение еще должна принять дума партии.

Он добавил, что кандидатуру Домбровского выдвинули он сам и председатель фракции Янис Урбанович.

Как отмечает Diena, окончательное решение будет принято 18 июня.

Сам Домбровский сообщил на LTV, что вступил в "Согласие" на прошлой неделе.

Он подчеркнул, что пока может комментировать эту информацию.