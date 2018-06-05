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Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений во вторник отклонила предложенные национальным объединением Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) поправки к закону о предвыборной агитации, предусматривающие, что ее можно проводить только на латышском языке.

Депутат Александр Кирштейнс считает, что такие поправки не являются дискриминацией, так как у активных граждан не должно быть проблем с употреблением государственного языка.

Председатель комиссии Сергей Долгополов возразил, что национальные меньшинства должны иметь право не только на выражение своего мнения, но и на получение информации на доступном языке.

За то, чтобы отклонить законопроект, была и член правления Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Гунта Лидака, которая рассказала о обеспокоенности на рынке СМИ и рекламы. По ее словам, предвыборная агитация только на латышском языке не согласуется с другими нормативными актами, регулирующими работу СМИ. Кроме того, уже подписаны договоры о содержании предвыборной агитации, поэтому предложенные поправки сильно запоздали.

Фото: Mixnews.lv