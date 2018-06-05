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Коалиционные политики подали поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуйиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Цель законопроекта обеспечить пропорции латышской музыки в программах электронных СМИ.

Политики указывают, что доступность латышской музыки является очень важным и положительным предпосылкой для формирования национальной и государственной идентичности. Как заявил заместитель председатели нацблока Гайдис Берзиньш, увеличение пропорций латышской музыки в радиоэфире укрепит национальную идентичность.

Фонограммы на латышском языке предполагается определить законом как фонограммы или музыкальные произведения, которые исполняются на латышском языке или отражают латышское культурное наследие независимо от того, кто является их автором или исполнителем, а также сочиненные или исполненные гражданами стран ЕС музыкальные произведения на латышском языке.

Авторы поправок ссылаются на то, что подобные языковые квоты установлены во Франции, Германии, Австрии, Польше, Эстонии и Канаде.

Сейм рассмотрит поправки 7 июня.