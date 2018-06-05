Политики хотят заставить радиостанции играть латышскую музыку (+ОПРОС) (121)

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Политика | 5 июня 2018 года, 19:03

Коалиционные политики подали поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуйиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Цель законопроекта - обеспечить пропорции латышской музыки в программах электронных СМИ.

Политики указывают, что доступность латышской музыки является очень важным и положительным предпосылкой для формирования национальной и государственной идентичности. Как заявил заместитель председатели нацблока Гайдис Берзиньш, увеличение пропорций латышской музыки в радиоэфире укрепит национальную идентичность.

Фонограммы на латышском языке предполагается определить законом как фонограммы или музыкальные произведения, которые исполняются на латышском языке или отражают латышское культурное наследие независимо от того, кто является их автором или исполнителем, а также сочиненные или исполненные гражданами стран ЕС музыкальные произведения на латышском языке.

Авторы поправок ссылаются на то, что подобные языковые квоты установлены во Франции, Германии, Австрии, Польше, Эстонии и Канаде.

Сейм рассмотрит поправки 7 июня.

Комментарии 121
Alex 15 часов назад
А чё так мало ? Моя "идентичность" тока на 20% и "перестроится" !Если конечно я это вообще буду слушать...бедные радиостанции ,куча ненужной работы по тщательному планированию эфирного времени и проч.чепухи
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НЕТ14 часа назад
нет рекламы на русском-не покупайте!не ходите в латышские магазины;не общайтесь,по возможности, с продавцами -это не входит в ваши обязанности,заключайте договора на поставку услуг,по возможности, с фирмами,которым важны вовремя оплаченние счета,а не язык на котором вы разговариваете!Есть ещё много вариантов для гражданского неповиновения!
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:-D 15 часов назад
Это ты то воевать собрался клоун?Ты свою задницу с дивана,когда последний раз поднимал?Вояка херов! :-D
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