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Возможная связь кандидата на пост генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Мариса Скуиньша с предпринимателем Марисом Мартинсонсом, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича, будет проверена, заявил Латвийскому телевидению директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Он подчеркнул, что конкурсная комиссия выбрала наиболее сильного кандидата - человека, у которого есть концепция развития учреждения, ясное представление о целях, хорошее образование и опыт руководителя, пишет nra.lv.

Цитсковскис напомнил, что комиссия единогласно поддержали кандидатуру Скуиньша, при этом ему были заданы вопросы о связи с Мартинсонсом, и он утверждал, что никогда с предпринимателем не встречался и не знаком с ним.

Тем не менее руководитель Госканцелярии решил обратиться в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Полицию безопасности, чтобы они еще раз проверили все обстоятельства.

Газета Diena сегодня сообщила, что Скуиньш был финансовым директором предприятия по реализации когенерационных проектов Energo Capital.

Одним из основных инвесторов в этих проектах были Мартинсонс.

Скуиньш занимал должность финансового директора Energo Capital с февраля по октябрь 2012 года. Также он руководил работой по изучению юридических, экологических и бизнес-аспектов когенерационных проектов с целью получения в банках кредитов для их реализации. В настоящее время Energo Capital прошло процесс неплатежеспособности и осталось должно государству 135 495 евро.

В свою очередь газета Neatkariga сообщила, что Скуиньш в 2012 году был также членом правления, владельцем и даже ликвидатором предприятия Natural Resources, а совладельцем этой компании в свое время был Мартинсонс.