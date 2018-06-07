Шадурскис: не ожидал, что СЗК "споется" с "Согласием" (20)
Странно, что Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), являясь коалиционной партией, "спелся" с оппозиционной партией "Согласие", отметил в интервью газете Latvijas Avīze министр образования и науки Карлис Шадурскис ("Единство").
Комментируя парламентскую дискуссию о реформе образования, Шадурскис подчеркнул, что депутатов нельзя заставить изучить доступную информацию.
"Допускаю, что есть депутаты, которые ничего не видели и не слышали, хотя на заседаниях ответственной комиссии создатели контента были допрошены очень тщательно. А есть депутаты, для которые плохо все, что делает правительство", - сказал он.
Говоря о принятии решения относительно реформы образования, он думал, что "у нас нормальная, слаженная коалиция".
"Но у нас получилось, что депутаты от СЗК фактически выступают против своего премьер-министра. Такой реакции я не ожидал", - сказал он.
Как ранее писал Mixnews, коалиционные партии договорились о компромиссе в сфере реформ образования, предусматривающих введение содержания образования, основанного на компетенциях.
При этом из-за недостаточной политической поддержки решено не рассматривать больше вопрос о начале школьного обучения с шестилетнего возраста.
Компромиссный вариант в четверг, 7 июня, должен быть представлен депутатам Сейма для принятия законопроекта в окончательном чтении.
Cik var nemitīgi malt jautājumu par sešgadniekiem? Viens ministrs saka - vajag, otrs saka nevajag.
Mūsu bērni 6 gados aizgāja skolā un viss ir labi, bet zinu citus, kam nebija labi. Te jābūt individuālai pieejai.
Par ZZS un Saskaņu.
Tas būtu ārkārtīgi veselīgi šai mēslu bedrē, ja ZZS vienotos ar Saskaņu un beidzot sāktu strādāt, atstājot malā visus nacionālpsihopātus un pederastu mīļus.