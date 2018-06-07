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Странно, что Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), являясь коалиционной партией, "спелся" с оппозиционной партией "Согласие", отметил в интервью газете Latvijas Avīze министр образования и науки Карлис Шадурскис ("Единство").

Комментируя парламентскую дискуссию о реформе образования, Шадурскис подчеркнул, что депутатов нельзя заставить изучить доступную информацию.

"Допускаю, что есть депутаты, которые ничего не видели и не слышали, хотя на заседаниях ответственной комиссии создатели контента были допрошены очень тщательно. А есть депутаты, для которые плохо все, что делает правительство", - сказал он.

Говоря о принятии решения относительно реформы образования, он думал, что "у нас нормальная, слаженная коалиция".

"Но у нас получилось, что депутаты от СЗК фактически выступают против своего премьер-министра. Такой реакции я не ожидал", - сказал он.

Как ранее писал Mixnews, коалиционные партии договорились о компромиссе в сфере реформ образования, предусматривающих введение содержания образования, основанного на компетенциях.

При этом из-за недостаточной политической поддержки решено не рассматривать больше вопрос о начале школьного обучения с шестилетнего возраста.

Компромиссный вариант в четверг, 7 июня, должен быть представлен депутатам Сейма для принятия законопроекта в окончательном чтении.