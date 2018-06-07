Шадурскис: не ожидал, что СЗК "споется" с "Согласием" (20)

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Политика | 7 июня 2018 года, 08:57

Странно, что Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), являясь коалиционной партией, "спелся" с оппозиционной партией "Согласие", отметил в интервью газете Latvijas Avīze министр образования и науки Карлис Шадурскис ("Единство").

Комментируя парламентскую дискуссию о реформе образования, Шадурскис подчеркнул, что депутатов нельзя заставить изучить доступную информацию.

"Допускаю, что есть депутаты, которые ничего не видели и не слышали, хотя на заседаниях ответственной комиссии создатели контента были допрошены очень тщательно. А есть депутаты, для которые плохо все, что делает правительство", - сказал он.

Говоря о принятии решения относительно реформы образования, он думал, что "у нас нормальная, слаженная коалиция".

"Но у нас получилось, что депутаты от СЗК фактически выступают против своего премьер-министра. Такой реакции я не ожидал", - сказал он.

Как ранее писал Mixnews, коалиционные партии договорились о компромиссе в сфере реформ образования, предусматривающих введение содержания образования, основанного на компетенциях.

При этом из-за недостаточной политической поддержки решено не рассматривать больше вопрос о начале школьного обучения с шестилетнего возраста.

Компромиссный вариант в четверг, 7 июня, должен быть представлен депутатам Сейма для принятия законопроекта в окончательном чтении.

Комментарии 20
1232 часа назад
Застрелись теперь из-за этого,жертва не удачного аборта!Таких как ты уродов,только конченные нацики-русофобы будут поддерживать!
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Ministry of Truth1 час назад
Kāpēc šai valstī tādas jomas kā izglītība ir eksperimentālas un atkarīgas no ministra paģiru stāvokļa.
Cik var nemitīgi malt jautājumu par sešgadniekiem? Viens ministrs saka - vajag, otrs saka nevajag.
Mūsu bērni 6 gados aizgāja skolā un viss ir labi, bet zinu citus, kam nebija labi. Te jābūt individuālai pieejai.

Par ZZS un Saskaņu.
Tas būtu ārkārtīgi veselīgi šai mēslu bedrē, ja ZZS vienotos ar Saskaņu un beidzot sāktu strādāt, atstājot malā visus nacionālpsihopātus un pederastu mīļus.
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1234561 час назад
На счёт этой школьной реформы,скажу так,я могу понять еще конечных нациков-русофобов,которые тут на дерьмо исходят,радуются этой реформе,ибо им как правило дай только повод,нагадить русским!Ибо они свято верят, в то,что после этой реформы,им удастся облатышыть русских детей,что они с гордостью будут прославлять легионеров вафен СС вмести с ними,ходить на их таутас дзиесмас,не уважать собственных родителей и тому подобное!Но я не когда не пойму, тех русских,кто живет всю жизнь в Латвии,и голосует против собственного языка в стране!Они видно забыли резко,как сами в 90 годах,учились на родном языке,получили образование,выучили латышский язык и тому подобное!Только наивный дурак,будет свято верить в то,что таких как Шадурскис волнует будущее наших детей!Их волнует, как правило только одно,остаться у кормушки!Задумайтесь теперь на миг,во что превратят ваших детей? И что будет с латышским языком,когда учителя начнут преподавать свои предметы на ломаном латышском языке!Тупо по выгоняют нормальных преподавателей,наберут всяких идиотов,которые кроме как ныть про оккупацию,да петь таутас дзиесмас не на что не способны!
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