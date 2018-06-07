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Сейм сегодня исключил из поправок к закону о всеобщем образовании предложение о начале школьного обучения с шести лет.

Внести эти поправки предлагало Министерство образования и науки. Отправлять детей в школу с шести лет планировалось с 2019 года.

Сейм решил отложить этот вопрос из-за отсутствия политической поддержки.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что для того чтобы принять решение о начале школьного обучения с шести лет, нужно видеть программу образования шестилеток.

Он подчеркнул, что новую программу для 1-ых классов, в которых будут учиться шестилетние дети, хотят видеть и депутаты, и родители. "Так как ответа нет, депутаты решили пока не идти дальше", - сказал Кучинскис.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис в свою очередь заявил, что предпочтительнее был бы компромиссный вариант о более поздней реализации реформы с 2021 года, а не о полном отказе от нее.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага со своей стороны положительно оценила решение отложить реформу. По ее мнению, общество должно созреть для того, чтобы отправлять детей в школу с шести лет, и искусственно навязывать реформу не стоит.

Фото из Flickr/Saeima