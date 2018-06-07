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Главный претендент на пост генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Марис Скуиньш принял решение отозвать свою кандидатуру на эту должность. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, он столкнулся с клеветой в свой адрес.

"Организаторы кампании очернения и те, кто распространял ее в СМИ, победили. Я отзываю свою заявку на пост генерального директора СГД. Я вышел с конкретными предложениями по развитию СГД. Я рад, что мои предложения похвалили как в отборочной комиссии, так и в разговоре с министром, в переговорах с представителями отраслевых организаций и во фракциях. Сегодня я информировал Полицию безопасности о признаках кампании очернения, которые были в моем распоряжении. Последние дни — яркое доказательство того, что политическая культура — болото самого отвратительного вида. Этот эпизод проигран, но в долгосрочной перспективе мы станем победителями. О своем решении я проинформировал министра и директора Госканцелярии. Прошу у своей семьи прощения за ад последних дней", — написал Скуиньш.

Напомним, газета Diena ранее обратила внимание, что Скуиньш был финансовым директором предприятия по реализации когенерационных проектов Energo Capital. Одним из основных инвесторов в этих проектах был Марис Мартинсонс, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис позднее заявил, что эта информация будет проверена.

Цитсковскис подчеркнул, что конкурсная комиссия выбрала наиболее сильного кандидата - человека, у которого есть концепция развития учреждения, ясное представление о целях, хорошее образование и опыт руководителя. Он напомнил, что комиссия единогласно поддержали кандидатуру Скуиньша, при этом ему были заданы вопросы о связи с Мартинсонсом, и он утверждал, что никогда с предпринимателем не встречался и не знаком с ним.

В свою очередь газета Neatkarīgā Rīta Avīze сообщила, что Скуиньш в 2012 году был также членом правления, владельцем и даже ликвидатором предприятия Natural Resources, совладельцем которого в свое время был Мартинсонс.

Скуиньш занимал должность финансового директора Energo Capital с февраля по октябрь 2012 года. Также он руководил работой по изучению юридических, экологических и бизнес-аспектов когенерационных проектов с целью получения в банках кредитов для их реализации. В настоящее время Energo Capital прошло процесс неплатежеспособности и осталось должно государству 135 495 евро.

Партии правящей коалиции ранее заявили, что прежде чем поддержать кандидатуру Скуиньша на пост гендиректора налоговой службы, они хотят получить результаты проверки о возможной связи Скуиньша с Мартинсонсом.

Фото: скриншот с Youtube