Депутат призывает бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России (6)

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Политика | 8 июня 2018 года, 17:17

Депутат Сейма, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис («Единство») на своей странице в Twitter, используя хештег #BoycottWorldCup2018, призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России.

Так, политик в своей публикации использовал работы художника Андрея Ярмоленко. На картинках изображены события, в которых многие страны обвиняют Россию: применение в Алеппо и Восточной Гуте химического оружия, сбитый над Восточной Украиной малазийский Боинг MH 17, отравление в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Серипаля.

В другой своей публикации Вейко Сполитис поделился изображением, на котором Владимир Путин сидит в спортивном костюме на черепах людей с окровавленными руками и говорит «Вы не можете меня остановить, сосунки!».

Как сообщалось, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Комментарии 6
Гражданская позиция33 минуты назад
Депутат самой преступной и самой нацистской страны,пытается лаять на Россию.
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12345629 минут назад
о улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
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A17 минут назад
Какое дело, этой проститутке, до футбола, до России, до ВВП?
Нашёл повод, своей тупизной блеснуть?
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