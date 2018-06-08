Депутат призывает бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России (6)
Депутат Сейма, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис («Единство») на своей странице в Twitter, используя хештег #BoycottWorldCup2018, призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России.
Так, политик в своей публикации использовал работы художника Андрея Ярмоленко. На картинках изображены события, в которых многие страны обвиняют Россию: применение в Алеппо и Восточной Гуте химического оружия, сбитый над Восточной Украиной малазийский Боинг MH 17, отравление в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Серипаля.
В другой своей публикации Вейко Сполитис поделился изображением, на котором Владимир Путин сидит в спортивном костюме на черепах людей с окровавленными руками и говорит «Вы не можете меня остановить, сосунки!».
It is simple - #BoycottWorldCup2018! https://t.co/eelIEvFyYd P.S. Great work Andriy Yermolenko! pic.twitter.com/O4J7cNyL9m— Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 7 июня 2018 г.
Fully agreed with @KenRoth! https://t.co/noKOOEaMmT via @washingtonpost P.S. Thank you @facebook for unblocking Andriy #Yermolenko pic.twitter.com/I4SlyJ5zcQ— Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) 8 июня 2018 г.
Как сообщалось, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, -
Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. -
"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
Нашёл повод, своей тупизной блеснуть?