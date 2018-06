Политика |

Депутат Сейма, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Вейко Сполитис («Единство») на своей странице в Twitter, используя хештег #BoycottWorldCup2018, призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в России.

Так, политик в своей публикации использовал работы художника Андрея Ярмоленко. На картинках изображены события, в которых многие страны обвиняют Россию: применение в Алеппо и Восточной Гуте химического оружия, сбитый над Восточной Украиной малазийский Боинг MH 17, отравление в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Серипаля.

В другой своей публикации Вейко Сполитис поделился изображением, на котором Владимир Путин сидит в спортивном костюме на черепах людей с окровавленными руками и говорит «Вы не можете меня остановить, сосунки!».

