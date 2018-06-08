Вейонис: агрессия России ставит под угрозу соблюдение международного права (42)

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Политика | 8 июня 2018 года, 15:14

Необходимо продолжать меры по уменьшению гибридных угроз, особенно угроз для информационного пространства, укрепляя способности государств НАТО противостоять им, заявил президент Раймонд Вейонис на встрече глав государств Бухарестской девятки (B9) - стран восточного фланга НАТО, которая проходит в Варшаве.

Вейонис в своем выступлении отметил, что на саммитах НАТО в Уэльсе и Варшаве были приняты решения по укреплению восточного фланга альянса. Расширенное присутствие НАТО в странах Балтии и Польше стало важным вкладом в политику сдерживания, и нужно продолжать его усиливать.

"Сегодня европейская безопасность сталкивается с разнообразными вызовами. Мы столкнулись с российской агрессией на Украине и в Грузии, которая поставила под угрозу соблюдение международного права. Терроризм, миграция, фейковые новости и пропаганда продолжают создавать новые угрозы, на которые необходимо найти ответы", - подчеркнул президент.

Вейонис выразил уверенность в том, что на предстоящем 11 и 12 июля саммите НАТО будут приняты решения, которые станут "мощным ответом".

Комментарии 42
Кущ Сергей2 часа назад
Сегодня для Латвии одна угроза безопасности - правящая коалиция.
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кот2 часа назад
Самая большая угроза для Латвии-это такие президенты,американские лизоблюды,которые не имеют собственного мнения и превратили свою страну в половую подстилку.
1
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Надежда Левякова2 часа назад
И это президент?!
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