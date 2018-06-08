Вейонис: агрессия России ставит под угрозу соблюдение международного права (42)
Необходимо продолжать меры по уменьшению гибридных угроз, особенно угроз для информационного пространства, укрепляя способности государств НАТО противостоять им, заявил президент Раймонд Вейонис на встрече глав государств Бухарестской девятки (B9) - стран восточного фланга НАТО, которая проходит в Варшаве.
Вейонис в своем выступлении отметил, что на саммитах НАТО в Уэльсе и Варшаве были приняты решения по укреплению восточного фланга альянса. Расширенное присутствие НАТО в странах Балтии и Польше стало важным вкладом в политику сдерживания, и нужно продолжать его усиливать.
"Сегодня европейская безопасность сталкивается с разнообразными вызовами. Мы столкнулись с российской агрессией на Украине и в Грузии, которая поставила под угрозу соблюдение международного права. Терроризм, миграция, фейковые новости и пропаганда продолжают создавать новые угрозы, на которые необходимо найти ответы", - подчеркнул президент.
Вейонис выразил уверенность в том, что на предстоящем 11 и 12 июля саммите НАТО будут приняты решения, которые станут "мощным ответом".