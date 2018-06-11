Биомедицина и смарт-технологии: Вейонис и король Нидерландов обсудили будущее стран (2)

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Политика | 11 июня 2018 года, 16:41

Латвию и Нидерланды объединяет общее понимание европейских ценностей и международных проблем, подчеркнул президент Раймонд Вейонис после встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Визит короля Нидерландов в Латвию имеет особое значение в год столетия Латвийского государства и ясно подтверждает тесную дружбу и отличные отношения между двумя странами. Обе страны сближают также исторические связи, корни которых уходят во времена Ганзейского союза, сказал Вейонис.

"Обе страны - активные члены ЕС и НАТО с общей целью - единая, безопасная и экономически развитая Европа", - сказал президент. Латвия высоко ценит вклад Нидерландов в укрепление безопасности балтийских государств, добавил он.

Латвия и Нидерланды - открытые и динамичные экономики, о чем свидетельствуют растущие показатели взаимной торговли и объем нидерландских инвестиций в Латвии. Сегодняшний нидерландско-латвийский бизнес-семинар Smart Mobility станет дополнительным вкладом в развитие отрасли транспорта и логистики, укрепление двухсторонних экономических отношений, добавил президент.

Вейонис отметил также долголетнее динамичное сотрудничество двух стран в области культуры и образования, серьезную роль в котором сыграло открытие в 2008 году прямого авиарейса между Ригой и Амстердамом.

"Возможно более тесное сотрудничество двух стран в области биоэкономики, биомедицины, смарт-технологий в энергетическом секторе и в сфере ИКТ", - считает президент Латвии.

Король Нидерландов Виллем-Александр отметил, что в контексте столетия Латвии нельзя не учитывать большие жертвы, которые страна понесла в борьбе за независимость, и результат которых виден сейчас, когда она сама определяет свое будущее.

"Истоки исторических связей двух стран следует искать еще в 15-м веке, и следы влияния Нидерландов в Риге видны еще сегодня. А в наши дни у Латвии и Нидерландов общие цели в контексте ЕС и НАТО. Мы одинаково относимся ко многим вопросам", - сказал король.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая сотрудничество в сфере транспорта и логистики. "Сила и свобода двух стран кроются в тесном совместном сотрудничества в рамках НАТО и ЕС", - отметил король Нидерландов.

Комментарии 2
Патриот 1 час назад
У Нидерландов есть будущее, у Латвии нет и ни когда не будет. Страна просто вымерла.
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=25 минут назад
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