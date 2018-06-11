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Латвию и Нидерланды объединяет общее понимание европейских ценностей и международных проблем, подчеркнул президент Раймонд Вейонис после встречи с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Latviju un Nīderlandi saista kopīga izpratne par Eiropas vērtībām un starptautiskajiem izaicinājumiem un kopīgs mērķis par vienotas, drošas un ekonomiski attīstītas Eiropas nākotni, @Vejonis pēc tikšanās ar Nīderlandes karali Vilemu Aleksandru https://t.co/lJ5WjWgg47 pic.twitter.com/eTMgRk4LAB — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 11 июня 2018 г.

Визит короля Нидерландов в Латвию имеет особое значение в год столетия Латвийского государства и ясно подтверждает тесную дружбу и отличные отношения между двумя странами. Обе страны сближают также исторические связи, корни которых уходят во времена Ганзейского союза, сказал Вейонис.

"Обе страны - активные члены ЕС и НАТО с общей целью - единая, безопасная и экономически развитая Европа", - сказал президент. Латвия высоко ценит вклад Нидерландов в укрепление безопасности балтийских государств, добавил он.

Латвия и Нидерланды - открытые и динамичные экономики, о чем свидетельствуют растущие показатели взаимной торговли и объем нидерландских инвестиций в Латвии. Сегодняшний нидерландско-латвийский бизнес-семинар Smart Mobility станет дополнительным вкладом в развитие отрасли транспорта и логистики, укрепление двухсторонних экономических отношений, добавил президент.

Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra dāvinājums #LV100 @LNB_lv Tautas grāmatu plauktam Marsela Vandersa grāmata "Holandiešu meistari: zelta laikmets" stāsta par dižāko Holandes gleznotāju meistardarbu spēku un ietekmi mūsdienās pic.twitter.com/GaMHmqm45X — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 11 июня 2018 г.

Вейонис отметил также долголетнее динамичное сотрудничество двух стран в области культуры и образования, серьезную роль в котором сыграло открытие в 2008 году прямого авиарейса между Ригой и Амстердамом.

"Возможно более тесное сотрудничество двух стран в области биоэкономики, биомедицины, смарт-технологий в энергетическом секторе и в сфере ИКТ", - считает президент Латвии.

Король Нидерландов Виллем-Александр отметил, что в контексте столетия Латвии нельзя не учитывать большие жертвы, которые страна понесла в борьбе за независимость, и результат которых виден сейчас, когда она сама определяет свое будущее.

"Истоки исторических связей двух стран следует искать еще в 15-м веке, и следы влияния Нидерландов в Риге видны еще сегодня. А в наши дни у Латвии и Нидерландов общие цели в контексте ЕС и НАТО. Мы одинаково относимся ко многим вопросам", - сказал король.

Во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая сотрудничество в сфере транспорта и логистики. "Сила и свобода двух стран кроются в тесном совместном сотрудничества в рамках НАТО и ЕС", - отметил король Нидерландов.