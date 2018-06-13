Премьер рассказал о кампании против Даны Рейзниеце-Озолы (10)
Политика | 13 июня 2018 года, 10:41
В последние недели против министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) ведется целенаправленная кампания, заявил сегодня на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).
Он призвал воспринимать публично высказываемые в адрес Рейзниеце-Озолы упреки не слишком серьезно, отметив, что подобные необоснованные нападки ранее предпринимались и в отношении других министров.
По словам Кучинскиса, внимание на эту кампанию обратили и органы безопасности.
Напомним, на днях публицист Сандрис Точс на страницах газеты Dienas Bizness жестко раскритиковал министра финансов. По его словам, Дана Рейзниеце-Озола недооценивает латышский народ, думая, что может прокручивать свои схемы, а простые люди не обратят на это внимание.
Держите меня семеро :)))))))
Перевожу на понятный.. Профи министр финансов выделяет дополнительные деньги профессионалам Службы контроля, чтоб те наняли профессиональных консультантов для ликвидации банка. И тем самым Служба контроля ни от кого не будет зависеть...
Это Латвия, сынок(С)
Сами обосрались так, что даже свалить не на кого, теперь вас очерняют, зачем?