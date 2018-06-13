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В последние недели против министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) ведется целенаправленная кампания, заявил сегодня на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

Он призвал воспринимать публично высказываемые в адрес Рейзниеце-Озолы упреки не слишком серьезно, отметив, что подобные необоснованные нападки ранее предпринимались и в отношении других министров.

По словам Кучинскиса, внимание на эту кампанию обратили и органы безопасности.

Напомним, на днях публицист Сандрис Точс на страницах газеты Dienas Bizness жестко раскритиковал министра финансов. По его словам, Дана Рейзниеце-Озола недооценивает латышский народ, думая, что может прокручивать свои схемы, а простые люди не обратят на это внимание.