Премьер рассказал о кампании против Даны Рейзниеце-Озолы (10)

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Политика | 13 июня 2018 года, 10:41

В последние недели против министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК) ведется целенаправленная кампания, заявил сегодня на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК).

Он призвал воспринимать публично высказываемые в адрес Рейзниеце-Озолы упреки не слишком серьезно, отметив, что подобные необоснованные нападки ранее предпринимались и в отношении других министров.

По словам Кучинскиса, внимание на эту кампанию обратили и органы безопасности.

Напомним, на днях публицист Сандрис Точс на страницах газеты Dienas Bizness жестко раскритиковал министра финансов. По его словам, Дана Рейзниеце-Озола недооценивает латышский народ, думая, что может прокручивать свои схемы, а простые люди не обратят на это внимание.

Комментарии 10
майк2 часа назад
ну да.неприкасаемые? залез на оолимп и все ,кто внизу,дураки....
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НАДЕЖДА1 час назад
Службе по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств (Службе контроля) будут выделены дополнительные средства на надзор за процессом самоликвидации ABLV Bank, чтобы она могла принять на работу профессиональных консультантов, которые помогли бы в процессе самоликвидации ABLV Bank. Чтобы в случае, если замечены грязные деньги, Служба контроля могла профессионально выполнять свою работу, не завися от выбранных банком ликвидаторов и консультантовзаявила в среду Латвийскому радио министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Держите меня семеро :)))))))
Перевожу на понятный.. Профи министр финансов выделяет дополнительные деньги профессионалам Службы контроля, чтоб те наняли профессиональных консультантов для ликвидации банка. И тем самым Служба контроля ни от кого не будет зависеть...
Это Латвия, сынок(С)
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Ага1 час назад
Конечно - компания.
Сами обосрались так, что даже свалить не на кого, теперь вас очерняют, зачем?
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