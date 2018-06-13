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У Союза "зеленых" и крестьян уже была возможность сформировать коалицию с партией "Согласие" в 10-м Сейме, однако тогда в нее вошли СЗК и "Единство", а правительство возглавил Валдис Домбровскис. Об этом заявил лидер партии "Латвии и Вентспилсу" (СЗК), мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Бывший инструктор пропагандистского отдела Коммунистической партии Латвии, а ныне профессор Латвийского университета Ояр Скудра заявил, что СЗК и "Согласие" наберут на выборах большинство голосов, что позволит им создать коалицию. А я поддержу это решение. Так вот это либо глубочайшие заблуждения самого господина Скудры, либо осознанная манипуляция бывшего инструктора. Стоит напомнить, что у СЗК мог создать коалицию с "Согласием" во время 10-го Сейма, но тогда главой правительства был выбран Валдис Домбровскис, а в коалицию вошло "Единство""

При этом Лембергс отметил, что единственным, кто не сомневался в необходимости пригласить "Согласие" в коалицию – экс-президент Латвии и лидер "Партии реформ" Валдис Затлерс.

"Когда у него не получилось стать президентом во второй раз, он даже танками угрожал и обещал взять "Согласие" в коалицию. Лембергса и СЗК там даже рядом не было! Но когда он не получил желаемый пост, то его интерес к "Согласию" быстро пропал", - отметил он.

Напомним, по мнению политолога, ассоциированного профессора Латвийского университета Ояра Скудры, на предстоящих осенью выборах Сейма Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" соберут достаточное количество голосов, чтобы создать коалицию. Об этом он рассказал радио Baltkom.

"Результаты последних опросов говорят, что они получают 57% всех голосов. Это абсолютное большинство. А это призыв "Согласия" к Вейонису предоставить первую руку по составлению правительства своему премьеру. Понятно, что Лембергс и другие политики СЗК выступают "за" такое правительство. Несмотря на протесты Бригманиса. В пользу этого сценария говорит и то, что, согласно опросам, в Сейме будет шесть фракций. Чтобы создать коалицию нужно будет объединение четырех партий — это очень уж пестрое правительство. Будет ли оно дееспособно? Тут есть много сомнений. Пока все тенденции говорят в пользу того, что у "Согласия" и СЗК хватит для этого голосов", - сказал он.