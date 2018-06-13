Премьер объяснил, почему Латвия отчитывается перед США о ситуации с ABLV (29)

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Политика | 13 июня 2018 года, 21:07

Цель Латвии - восстановить финансовую репутацию и вернуть расчеты в долларах США, поэтому процессу самоликвидации ABLV Bank государство уделяет усиленное внимание, заявил на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что заявления США о ABLV Bank стали серьезным потрясением для финансовой системы Латвии, от которого ей еще долго придется оправляться.

В таких условиях согласование процесса самоликвидации банка продлилось доcтаточно долго, так как было необходимо обеспечить контроль государства за ним.

Так как целью Латвии является возвращение долларовых расчетов, подробная информация о процессе предоставляется американской стороне, в частности, посетившему Латвию на прошлой неделе заместителю секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллу Биллингсли.

"Самоликвидация банка - достаточно простой процесс: банк сам принимает решение, а мы можем не беспокоиться, но в наших интересах - следить за процессом", - пояснил ситуацию премьер-министр.

Он пообещал, что государство проверит все денежные переводы из "ABLV Bank" в процессе его ликвидации.

Комментарии 29
Патриот 1 час назад
Потому что Латвия себе не принадлежит! Правительство как праститутки легли под всех сразу, потеряли суверенитет, честь, достоинство! Я не представляю чтобы в России США заставило отчитываться какому то банку. Латвия стала половой тряпкой о которую все вытерают ноги , собаки лапы. Какое позорище!!!
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alex851 час назад
Вот у меня вопрос, а нахера надо было в конце 80 браться за руки и просить независимости, что бы не перед Москвой, а перед Вашингтоном отчитываться? Трындец, холопы.
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Ж1 час назад
Пусть заодно ответит,зачем улицы в Адажи ,в честь вражеского государства называют.И почему они до сих пор не тушат пожарище,ими подожжёного.
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