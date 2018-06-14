Центр НАТО: Россия заинтересована в "послушном" латвийском правительстве (13)

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Политика | 14 июня 2018 года, 10:31

Россия заинтересована в том, чтобы в Латвии было правительство, которое служит ее интересам, заявил на телеканале LNT директор Центра стратегической коммуникации НАТО (StratCom) Янис Сартс.

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Он отметил, что в связи с предстоящими выборами в Сейм можно ожидать попыток иностранного вмешательства в избирательные кампании. Об этом нужно помнить, осознавать риски, готовиться и говорить об этом с обществом, сказал директор центра.

Сартс предполагает, что во время предвыборной кампании могут наблюдаться внешние попытки подорвать репутацию отдельных политических групп, но больше всего следует опасаться попыток вызвать недоверие к итогам выборов.

По мнению директора StratCom, в целом латвийское общество достаточно хорошо распознает фейковые сообщения или по крайней мере осознает, что такая информация существует.

Фото из Flickr/STRATCOM COE

Комментарии 13
Фуетик4 часа назад
Ключевое слово "Предпологает"))). Латвия пережила первую, вторую мировую,а " независимость"-нет. Она только для Полигона и нужна Америке. А для,Брюсселя Латвия дойная,корова. Только доить уже нечего, все местные чинуши разворовали.
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Нацисту4 часа назад
ДА не кому ты нацист не нужен расслабься,выпей там спиртику или что ты там целыми днями глушишь?)
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Dmitriy Donskoy3 часа назад
А НАТО не заинтересовано?))
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