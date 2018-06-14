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Россия заинтересована в том, чтобы в Латвии было правительство, которое служит ее интересам, заявил на телеканале LNT директор Центра стратегической коммуникации НАТО (StratCom) Янис Сартс.

Он отметил, что в связи с предстоящими выборами в Сейм можно ожидать попыток иностранного вмешательства в избирательные кампании. Об этом нужно помнить, осознавать риски, готовиться и говорить об этом с обществом, сказал директор центра.

Сартс предполагает, что во время предвыборной кампании могут наблюдаться внешние попытки подорвать репутацию отдельных политических групп, но больше всего следует опасаться попыток вызвать недоверие к итогам выборов.

По мнению директора StratCom, в целом латвийское общество достаточно хорошо распознает фейковые сообщения или по крайней мере осознает, что такая информация существует.

Фото из Flickr/STRATCOM COE