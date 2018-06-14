Политика |

Политик Анрийс Матисс, который ранее вышел из партии "Единство", больше не будет работать во фракции политической силы.

Он подтвердил, что собирается поддержать отставку министра юстиции Дзинтарса Расначса, а фракция "Единство" приняла решение голосовать против или воздержаться.

Напомним, несколько депутатов от "Единства" склонялись к тому, чтобы поддержать требование отставки Расначса, большинство же считает необходимым соблюдать коалиционный договор и проголосовать против его отставки.

Председатель фракции "Единства" Хосам Абу Мери сказал, что на заседании фракции в среду депутаты выразили недовольство работой Расначса по упорядочению системы неплатежеспособности. Однако поскольку "Единство" - коалиционная фракция, она должна проголосовать против отставки министра, подчеркнул он.

Сам Матисс отметил, что инициатива выходя из фракции исходила от него.

"Я сам написал заявление", - сказал он.

Заявление о выражении недоверия Расначсу подписали 16 депутатов от оппозиционных партий "Согласие" и No sirds Latvijai, а также не входящие во фракции депутаты, включая Романа Межецкого.