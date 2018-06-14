Фракция "Единства" лишилась еще одного депутата (5)
Политик Анрийс Матисс, который ранее вышел из партии "Единство", больше не будет работать во фракции политической силы.
Он подтвердил, что собирается поддержать отставку министра юстиции Дзинтарса Расначса, а фракция "Единство" приняла решение голосовать против или воздержаться.
Напомним, несколько депутатов от "Единства" склонялись к тому, чтобы поддержать требование отставки Расначса, большинство же считает необходимым соблюдать коалиционный договор и проголосовать против его отставки.
Председатель фракции "Единства" Хосам Абу Мери сказал, что на заседании фракции в среду депутаты выразили недовольство работой Расначса по упорядочению системы неплатежеспособности. Однако поскольку "Единство" - коалиционная фракция, она должна проголосовать против отставки министра, подчеркнул он.
Сам Матисс отметил, что инициатива выходя из фракции исходила от него.
"Я сам написал заявление", - сказал он.
Заявление о выражении недоверия Расначсу подписали 16 депутатов от оппозиционных партий "Согласие" и No sirds Latvijai, а также не входящие во фракции депутаты, включая Романа Межецкого.