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Журналист Сандрис Точс на страницах издания Dienas Bizness обрушился с критикой в адрес премьер-министра Мариса Кучинскиса за его слова о необоснованных упреках СМИ по отношению к министру финансов Даны Рейзнеце-Озолы.

Так, публицист возмущен утверждениями, что все те, кто говорит об организованной преступности в Латвии, сговорились против Мариса Кучинскиса, Даны Рейзниеце-Озолы и Дзинтарса Расначса и теперь будут находиться под вниманием Полиции безопасности.

Точс подчеркнул, что любое открытое выражение недовольства называется свободой слова.

«Люди имеют право устраивать демонстрации, чтобы защитить авторов самых острых карикатур, если кто-то угрожает с ними расправиться. Как это происходит в западной прессе. Нам запрещено обсуждать Расначса и Рейзниеце? А что еще нам запрещено?», - задается вопросом Точс.

Журналист перечислил несколько событий, за которые общество должно критиковать действующее правительство.

«Провальный конкурс на должность гендиректора Службы госдоходов с подозрительным типом, напоминающим номинального директора компании-пустышки. Правда считаете, что это несерьезно? То, что только благодаря вниманию СМИ удалось добиться самоликвидации ABLV Bank, несмотря на беспрецедентное политическое давление на Комиссию рынка финансов и капитала. То,что представители мафии, возможно, шныряют вокруг вашего офиса, пытаясь политически повлиять на решение по делу ABLV. Вы утверждаете, что ваших министров бьют без причины. Дзинтарс Расначс, кстати, в прошлом году тоже мне звонил и угрожал делом перед публикацией статьи "Тень над офисом министра юстиции". А теперь стало известно, что этот же министр связан с мафией администраторов неплатежеспособности. Может, вы, господин Кучинскис, передадите полиции для расследования эту информацию, а не статьи журналистов и карикатуры?», - написал журналист.