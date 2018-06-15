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Известный латвийский музыкант и ведущий телекомпании RigaTV24 Андрис Кивичс сообщил в соцсети Facebook, что разочаровался в Национальном объединении и покинул ряды политической силы. Свое решение музыкант обосновал тем, что был нарушен кодекс этики VL-TB/LNNK, и ответственные лица политической силы ничего не сделали, чтобы это предотвратить. Кивичс также перечислил, какие пункты кодекса этики были нарушены.

Так, например, по словам музыканта, партия не соблюдает пункт о сохранении партийной чести, а также принцип не использовать очернительство и передергивание фактов как средство в политической борьбе. Впрочем, никаких конкретных примеров приведено не было.

Пользователей соцсетей Facebook и Twitter такой поступок крайне удивил, кто-то стал поздравлять музыканта с таким решением. Но, нашлись и те, кто указали, что Андриса Кивичса нет в списках нацблока, поэтому не понятно, как он мог выйти из рядов партии.

Произошедшее явно удивило нынешнего депутата Артуса Кайминьша. "Без слов. Кивичс вышел из НО", написал политик.

Один из основателей Нацобъединения, активист Андрис Паулс-Павулс, также коротко написал "Поздравляю, с вознесением!", явно намекая на святость музыканта.

Латвийская журналистка Элита Вейдемане недоумевает по поводу такого поступка музыканта.

"Ай, какая потеря. И какие конкретные нарушения, которые Кивичс так осуждает?", - написала публицист, добавив, что теперь ясно, кто также участвует в компании по очернительству нацблока.

Ai, kāds zaudējums. Un kādi konkrēti ir pārkāpumi, kurus Kivičs tā nosoda? — Elita Veidemane (@elitaveidemane) June 15, 2018

По словам Журналиста Иво Летанса, новость о выходе Кивичса из рядов нацблока интереснее, чем когда он в него вступал.

Ziņā par Kiviča izstāšanos no NA interesantākais ir, kad viņš bija iestājies. Vai bija biedrs jau toreiz, kad NEPLP piešķīra "Rampas ugunīm" 100 tūkstošus par nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu? Vēl nesen intervēja arī populāro ceļotāju Egilu Helmani... — Ivo Leitāns (@ivchix) June 15, 2018

"Новость о выходе Кивичса из Нацобъединения интереснее, чем та, когда он вступал в партию. Интересно, был ли он тогда в рядах партии, когда NEPLP выделил 100 000 евро на программу "Rampas ugunīm" 1 на сохранение культурного наследия?", написал журналист.

Kivičs paziņo par izstāšanos no Nacionālās apvienības, kuras oficiālajā biedru sarakstā viņš nemaz nav atrodams https://t.co/HWjjECJUEy pic.twitter.com/ZNpZQETjqy — pietiek.com (@PietiekPortals) June 15, 2018

Впрочем, как написал портал журналистских расследований, как Кивичс может покинуть ряды нацблока, когда его фамилии нет в списках этой политической силы.

Kivičs paziņo par izstāšanos no Nacionālās apvienības, kuras oficiālajā biedru sarakstā viņš nemaz nav atrodams https://t.co/HWjjECJUEy pic.twitter.com/ZNpZQETjqy — pietiek.com (@PietiekPortals) June 15, 2018

Напомним, в декабре 2017 года Андрис Кивичс с экрана телевизора стал открыто говорить, что думает про политику и политиках в Латвии.

В программе RīgaTV 24 Андрис не скрывал, что голосовать ходит, но политикам не верит.

"Я хожу голосовать, голосую за нацобъединение. Но если ты не ходишь голосовать, то с тобой происходит все то же самое, как если бы ты голосовал. Это парадокс", - говорит Андрис.

Он считает, что призывы партий, которые начали раздаваться в преддверии выборов, являются ни чем иным "как демагогией высшего уровня", так как не имеет значения, сколько людей пойдут и проголосуют.

"Сколько бы людей не пошли на выборы, они состоятся, будут приняты решения, будет создана коалиция и так далее. Все шито белыми нитками", - говорит музыкант.

Кивичс считает, что участие в политических процессах фактически ничего не меняет в его жизни, так как человек приспосабливается к тем обстоятельствам, в которых живет.

"Человек, который не участвует в процессах - если завтра бензин будет стоить 2 евро, то все равно будет его покупать, если колбаса станет в два раза дороже, тоже купит ее. И те, кто пошел на выборы тоже купят", - пояснил мужчина.

Фото: Эдмундс Бренцис, F64 Photo Agency