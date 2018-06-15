Латвийский музыкант разочаровался в нацблоке и покинул его ряды (10)

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Политика | 15 июня 2018 года, 21:08

Известный латвийский музыкант и ведущий телекомпании RigaTV24 Андрис Кивичс сообщил в соцсети Facebook, что разочаровался в Национальном объединении и покинул ряды политической силы. Свое решение музыкант обосновал тем, что был нарушен кодекс этики VL-TB/LNNK, и ответственные лица политической силы ничего не сделали, чтобы это предотвратить. Кивичс также перечислил, какие пункты кодекса этики были нарушены.

Так, например, по словам музыканта, партия не соблюдает пункт о сохранении партийной чести, а также принцип не использовать очернительство и передергивание фактов как средство в политической борьбе. Впрочем, никаких конкретных примеров приведено не было.

Пользователей соцсетей Facebook и Twitter такой поступок крайне удивил, кто-то стал поздравлять музыканта с таким решением. Но, нашлись и те, кто указали, что Андриса Кивичса нет в списках нацблока, поэтому не понятно, как он мог выйти из рядов партии.

Произошедшее явно удивило нынешнего депутата Артуса Кайминьша. "Без слов. Кивичс вышел из НО", написал политик.

Один из основателей Нацобъединения, активист Андрис Паулс-Павулс, также коротко написал "Поздравляю, с вознесением!", явно намекая на святость музыканта.

Латвийская журналистка Элита Вейдемане недоумевает по поводу такого поступка музыканта.

"Ай, какая потеря. И какие конкретные нарушения, которые Кивичс так осуждает?", - написала публицист, добавив, что теперь ясно, кто также участвует в компании по очернительству нацблока.

По словам Журналиста Иво Летанса, новость о выходе Кивичса из рядов нацблока интереснее, чем когда он в него вступал.

"Новость о выходе Кивичса из Нацобъединения интереснее, чем та, когда он вступал в партию. Интересно, был ли он тогда в рядах партии, когда NEPLP выделил 100 000 евро на программу "Rampas ugunīm" 1 на сохранение культурного наследия?", написал журналист.

Впрочем, как написал портал журналистских расследований, как Кивичс может покинуть ряды нацблока, когда его фамилии нет в списках этой политической силы.

Напомним, в декабре 2017 года Андрис Кивичс с экрана телевизора стал открыто говорить, что думает про политику и политиках в Латвии.

В программе RīgaTV 24 Андрис не скрывал, что голосовать ходит, но политикам не верит.

"Я хожу голосовать, голосую за нацобъединение. Но если ты не ходишь голосовать, то с тобой происходит все то же самое, как если бы ты голосовал. Это парадокс", - говорит Андрис.

Он считает, что призывы партий, которые начали раздаваться в преддверии выборов, являются ни чем иным "как демагогией высшего уровня", так как не имеет значения, сколько людей пойдут и проголосуют.

"Сколько бы людей не пошли на выборы, они состоятся, будут приняты решения, будет создана коалиция и так далее. Все шито белыми нитками", - говорит музыкант.

Кивичс считает, что участие в политических процессах фактически ничего не меняет в его жизни, так как человек приспосабливается к тем обстоятельствам, в которых живет.

"Человек, который не участвует в процессах - если завтра бензин будет стоить 2 евро, то все равно будет его покупать, если колбаса станет в два раза дороже, тоже купит ее. И те, кто пошел на выборы тоже купят", - пояснил мужчина.

Фото: Эдмундс Бренцис, F64 Photo Agency

Комментарии 10
1234561 час назад
Хрен с ним！ Раз он в эту партию изночально вступил,значит он такой же как они,он изночально должен был понимать,что это сборище из себя предстовляет
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Алекс1 час назад
Один Великий музыкант поздравил другого Великого...смех.
А старая шмара не видит ничего позорного, слепа уже.
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Майк31 минуту назад
Это другая латвия. Нас там нет. Рига24 -болтология на ул.блауманя,на деньги ьывш владельца балтком. П.Шмидре. нам до них дела нет.
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