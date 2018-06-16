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Партия «Единство» имела большой успех, но в последнее время она была высокомерной, придирчивой и утомленной, но объединение «Новое Единство» - единое, всеобъемлющее и энергичное. С такой речью выступил на общем собрании новой политической силы ее член, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Политик подчеркнул, что «Новое Единство» продолжает рациональный и прагматичный курс, представляющий европейские ценности. Он подчеркнул, что выборы в Сейм сыграют важную роль, поскольку важно не вступать в группу тех, кто изолирует себя.

“Partijai "Vienotība" bija daudz panākumu, bet pēdējā laikā tā bija augstprātīga, kašķīga un sagurusi, bet apvienība "Jaunā Vienotība" ir saliedēta, iekļaujoša un enerģiska” teica Rinkēvičs - https://t.co/vZ0Qy0DPYd via @nralv — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 16 июня 2018 г.

16 июня в объединение партий "Новое Единство" вступила также Екабпилсская региональная партия.

Напомним, как ранее писал Mixnews, до этого в "Новое Единство" вошли партии "Единство", "Кулдигскому краю", "Валмиере и Видземе", "Городу Тукумсу и краю". Продолжаются переговоры о сотрудничестве с Латгальской партией.

Председатель правления "Нового Единства" - Кришьянис Кариньш, в правление объединения входят также Арвилс Ашераденс и лидеры других составляющих его партий - Инга Берзиня, Янис Байкс и Юрис Шулцс.

Фото: МИД Латвии