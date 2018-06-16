Ринкевич назвал старое "Единство" высокомерным и придирчивым (6)

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Политика | 16 июня 2018 года, 19:53

Партия «Единство» имела большой успех, но в последнее время она была высокомерной, придирчивой и утомленной, но объединение «Новое Единство» - единое, всеобъемлющее и энергичное. С такой речью выступил на общем собрании новой политической силы ее член, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Политик подчеркнул, что «Новое Единство» продолжает рациональный и прагматичный курс, представляющий европейские ценности. Он подчеркнул, что выборы в Сейм сыграют важную роль, поскольку важно не вступать в группу тех, кто изолирует себя.

16 июня в объединение партий "Новое Единство" вступила также Екабпилсская региональная партия.

Напомним, как ранее писал Mixnews, до этого в "Новое Единство" вошли партии "Единство", "Кулдигскому краю", "Валмиере и Видземе", "Городу Тукумсу и краю". Продолжаются переговоры о сотрудничестве с Латгальской партией.

Председатель правления "Нового Единства" - Кришьянис Кариньш, в правление объединения входят также Арвилс Ашераденс и лидеры других составляющих его партий - Инга Берзиня, Янис Байкс и Юрис Шулцс.

Фото: МИД Латвии

Комментарии 6
Патриот 34 минуты назад
Все вы там одной иголкой сшиты! Уроды.
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Чунга Чанга25 минут назад
Да пидриоты они такие прааативные....
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История6 минут назад
"Убила" Блядинство Абдолбыня, которая обнаглела и шла напролом. Эта аферистка много махинаций делала ради своего кармана, провоцировала на непопулярные решения, истерила по разному поводу, чтоб пробить свои интересы, собирала компроматы против всех партийцев, пролоббировала муженька на куплю-продажу авто для полиции, хамила.обзывала народ маргиналами и хранила компроматы на ВСЕХ, чем и хотела их скомпроментировать, что и сделала. Поэтому Блядинство должно исчезнуть, в чём заслуга Абдолбыни.
Эта аферистка должна исчезнуть с поля зрения и из всех сфер правления. Поней суд плачет.
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