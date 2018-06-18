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Председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков предлагает утвердить кандидатом партии на пост президента епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса.

Сегодня этот вопрос рассмотрит дума партии. Также будет обсуждаться вопрос о выдвижении Вячеслава Домбровского кандидатом "Согласия" на должность премьер-министра.

Если дума поддержит эти предложения, Спрогис может возглавить список кандидатов в депутаты от "Согласия" в Видземе, а Домбровский - в Риге.

Списки кандидатов "Согласия" в депутаты Сейма 13-го созыва будут утверждены на заседании правления партии в четверг, 21 июня.

Фото: Svetdienasrits.lv