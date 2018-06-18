Кандидатом в президенты от "Согласия" может стать епископ Спрогис (18)
Политика | 18 июня 2018 года, 15:28
Председатель правления партии "Согласие" Нил Ушаков предлагает утвердить кандидатом партии на пост президента епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса.
Сегодня этот вопрос рассмотрит дума партии. Также будет обсуждаться вопрос о выдвижении Вячеслава Домбровского кандидатом "Согласия" на должность премьер-министра.
Если дума поддержит эти предложения, Спрогис может возглавить список кандидатов в депутаты от "Согласия" в Видземе, а Домбровский - в Риге.
Списки кандидатов "Согласия" в депутаты Сейма 13-го созыва будут утверждены на заседании правления партии в четверг, 21 июня.
Фото: Svetdienasrits.lv
В полицейском государстве епископ-президент? - это уж совсем креативно.
Грехи, что ль, правящим отпускать?
Да умирающую страну отпевать?