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Дума партии "Согласие" сегодня утвердила Вячеслава Домбровского кандидатом на пост премьер-министра и первым номером списка кандидатов на предстоящих выборах в Рижском избирательном округе.

Домбровский считает, что "Согласие" сможет осуществить необходимые перемены, чтобы исполнить мечту жителей Латвии о благополучной стране.

Кандидат "Согласия" в премьеры уверен, что без участия партии в работе правительства нет конкуренции, и Латвией правят только три партии.

В апреле 2015 года Домбровский, будучи депутатом Сейма, заявил об уходе из активной политики. На выборах он баллотировался от партии "Единство", но не был ее членом. В Сейм он не прошел, но временно получил депутатский мандат вместо назначенного министром Яниса Рейрса.

В 2011 году Домбровский присоединился к основанной экс-президентом Валдисом Затлерсом Партии реформ и был избран от нее в Сейм 11-го созыва.

В 2013 году Домбровский стал министром образования и науки, а в начале 2014 года занял пост министра экономики.

В 2014 году он сменил Затлерса в должности председателя Партии реформ, которая в 2015 году решила самоликвидироваться.