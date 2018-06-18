Премьер предупредил: коалиция сильна, отставок не будет! (12)

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Политика | 18 июня 2018 года, 21:05

Коалиция не поддержит инициированные в настоящее время и возможные будущие запросы об отставках министров, заявил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что правящие партии не поддержат отставку ни министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-TB/LNNK), ни министра экономики Арвила Ашераденса ("Единство").

"Наверное, это нормальная работа оппозиции, особенно перед выборами", - сказал премьер, добавив, что раскола в коалиции по этому вопросу не будет.

Сейм 20 июня рассмотрит запрос об оставке Расначса, 21 иеня - Ашераденса. Министру юстиции ставится в вину неспособность упорядочить систему неплатежеспособности, министру экономики - систему компонента обязательной закупки.

Комментарии 12
Патриот 52 минуты назад
МИКСЫ!!!!! Ну хотьписать научитесь правильно, повыгоняйте дебилов с работы!!!! Не позоре портал!
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Колицин скоро в тюрьму вся пойдёт за издевательство над народом и геноцидом русски говорящих людей!!!! Премьера и президента на Домскую площадь и закидать до смерти камнями как врагов народа!!!!!
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Светлана51 минуту назад
Заголовочек...Премьер предупредил: коалиция сильна, о с т а в о к не будет!

Будучи не в ладах с русским, премьер неясно выразился насчет того, что коалиция доест страну без остатка?
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Пахан сказал "не будет" , значит31 минуту назад
теперь мы спокойны. История успеха продолжается. Кто не согласен, будет объявлен врагом народа и помещен в мешки ЧК со всеми вытекающими последствиями.
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