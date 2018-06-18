Премьер предупредил: коалиция сильна, отставок не будет! (12)
Политика | 18 июня 2018 года, 21:05
Коалиция не поддержит инициированные в настоящее время и возможные будущие запросы об отставках министров, заявил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.
Он подчеркнул, что правящие партии не поддержат отставку ни министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-TB/LNNK), ни министра экономики Арвила Ашераденса ("Единство").
"Наверное, это нормальная работа оппозиции, особенно перед выборами", - сказал премьер, добавив, что раскола в коалиции по этому вопросу не будет.
Сейм 20 июня рассмотрит запрос об оставке Расначса, 21 иеня - Ашераденса. Министру юстиции ставится в вину неспособность упорядочить систему неплатежеспособности, министру экономики - систему компонента обязательной закупки.
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Колицин скоро в тюрьму вся пойдёт за издевательство над народом и геноцидом русски говорящих людей!!!! Премьера и президента на Домскую площадь и закидать до смерти камнями как врагов народа!!!!!
Будучи не в ладах с русским, премьер неясно выразился насчет того, что коалиция доест страну без остатка?