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Коалиция не поддержит инициированные в настоящее время и возможные будущие запросы об отставках министров, заявил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Он подчеркнул, что правящие партии не поддержат отставку ни министра юстиции Дзинтарса Расначса (VL-TB/LNNK), ни министра экономики Арвила Ашераденса ("Единство").

"Наверное, это нормальная работа оппозиции, особенно перед выборами", - сказал премьер, добавив, что раскола в коалиции по этому вопросу не будет.

Сейм 20 июня рассмотрит запрос об оставке Расначса, 21 иеня - Ашераденса. Министру юстиции ставится в вину неспособность упорядочить систему неплатежеспособности, министру экономики - систему компонента обязательной закупки.