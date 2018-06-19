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Выдвижение епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса кандидатом в президенты Латвии от партии "Согласие" шокировало латвийскую общественность. Многих также удивили его высказывания о налаживании отношений с Россией.

Спрогис на заседании думы партии "Согласие" подчеркнул, что Латвии во внешней политике надо быть более смелой и не боятся налаживать связи с восточным соседом.

"Сейчас мы живем в переменчивом мире, где ЕС и НАТО не являются единственными центрами мировой власти". Латвия является одной из стран, которая экономически пострадала от санкций, введенных в отношении России. Однако, по словам Спрогиса, Франция, Германия и другие страны пытаются продолжать экономическое сотрудничество с Россией. "Во многих областях мы с Россией очень отличаемся, но это не значит, что наши экономические интересы не совпадают", - сказал Спрогис.

Многие выражают свое возмущение, как такой уважаемый человек, как лидер баптистской общины, мог согласиться на предложение от "пророссийской" партии.

"Я в шоке. Но Согласие поступило, ах, как мудро: себе рейтинги поднимут за счет популярности епископа Петериса Спрогиса. Ах, Петерис, Петерис…" — возмутилась публицист Элита Вейдемане.

esmu šokā. bet Saskaņa izrīkojusies, ai, cik gudri: sev reitingu pacels uz bīskapa Pētera Sproģa popularitātes rēķina. ak, Pēter, Pēter........ — Elita Veidemane (@elitaveidemane) June 18, 2018

Чуть позднее она, изучив все интервью Спрогиса, написала еще один пост.

"Перечитала интервью с Петерисом Спрогисом - как свои, так и других авторов. Светлый, правдивый, умный и хороший человек. И внезапно в кремлевскую коляску "Согласия". По-прежнему не верю, что он не вернется. Такое ощущение, что тебе кто-то неожиданно врезал. Чужой? нет, свой", - написала Вейдемане.

izlasīju intervijas ar Pēteri Sproģi - gan savas, gan citu autoru. gaišs, patiess, gudrs un labestīgs cilvēks. un pēkšņi iesēstas Saskaņas kremlinu ratos... joprojām neticu, ka viņš neattapsies. sajūta tāda, it kā tev kāds būtu negaidot iesitis. svešais? nē, savējais. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 18 июня 2018 г.

"Борьба за тотальный захват власти во всей Латвии — уникально! И есть те, кто это поддерживает! Не только GKR! Как видим снова священник в двусмысленной ситуации. Христиане, не так ли?" — возмущена Илзе Островска.

Laušanās uz totālu varas pārņemšanu visā LV - unikāla! Un ir, kas to balsta! Ne tiai GKR! Kā redzam atkal mācītāji tādā divdomīgā situācijā. Kristieši, vai ne? https://t.co/2yMHx7x2Ug — Ilze Ostrovska (@io7246) June 18, 2018

Эту новость прокомментировал и председатель Латвийской федерации продуктовых предприятий Дидзис Шмитс.

"Петерис Спрогис кандидат в президенты от "Согласия". Это серьезно. Надо сесть и подумать", - написал предприниматель.

Pēteris Sproģis SC prezidenta amata kandidāts. Šis ir nopietni. Jāapsēžas un jāpadomā. — Didzis Šmits (@DidzisSmits) 18 июня 2018 г.

Не может поверить в известие о выдвижение Спрогиса на президентский пост от партии "Согласие" и историк Виктор Даболиньш.

"Нил Ушаков, Вячеслав Домбровский, Петерис Спрогис - по первым двум все ясно, но Петерис, которого очень уважаю, почему вы разрушаете мою веру в хорошее?", - написал историк.

@nilsusakovs @VjDombrovskis @peterislv - par pirmiem diviem viss skaidrs, bet Pēteri, ko es tik ļoti cienu, kāpēc jūs graujat manu ticību labajam? https://t.co/j8dxtfcH0f — Viktors Dabolins (@TheVektors) June 18, 2018

Опытный политик Артис Пабрикс не может скрыть своего удивления.

"Я многое видел, но не могу понять, какие высшие или скорее "низшие" силы заставили священника Спрогиса выбрать "Согласие"?", - написал Пабрикс.

Esmu gana redzējis politikā,bet nevaru saprast kāds augstākais vai drīzāk “pazemes” spēks licis mācītājam Sproģim izvēlēties Saskaņu? — Artis Pabriks (@Pabriks) 18 июня 2018 г.

И представитель Нацобъединения Янис Иесалниекс написал коротко "Еще один предатель".

Пользовтельница Лиене Бирзгай-Калниня не понимает, зачем это епископу надо.

"Я не могу поверить. Понимаю, почему "Согласие" его хочет - большая аудитория, большой авторитет у этой аудитории, но зачем ему это надо???", - вопрошает пользовательница.

Es arī nevaru noticēt. Saprotu, kāpēc Saskaņa var viņu gribēt - liela auditorija, liela autoritāte šai auditorijā, bet kāpēc viņam to vajag??? — Liene Brizga-Kalnina (@LieneBrizga) June 18, 2018

Мотивацию Спрогиса не понимает и Дидзис Вейнбергс.

"Тогда Путин выдумал также в Латвии возрождать духовность и Кремль как борца против темных сил Гейропы? Это, наверное, было ожидаемо, но огромное разочарование в Петерисе Спрогисе. Не знаю, как удалось его уговорить? Что они о нем такое знают, что уважаемый человек вдруг так продался?", - пишет Вейнбергс.

Tad Putins izdomājis arī Latvijā bīdīt duhovnosķ un Kremli kā cīnītāju pret Gejropas tumsas spēkiem? Tas laikam bija gaidāms, bet milzu vilšanās par Pēteri Sproģi. Nez, kā izdevies viņu savervēt? Ko viņi par viņu zina, lai cienījams cilvēks pēkšņi šitā pārdotos? — Didzis Veinbergs (@didzvein) June 18, 2018

В свою очередь специалист по информационным технологиям Марис Удрис "раскусил" планы "Согласия".

""Согласие" пытается войти глубже в консервативную нишу. Думаю, что это им может удастся. Остальным надо искать своих "спиндокторов" и к саморекламе надо подойти серьезнее. Если бы я не жил в интернете, пока был в Мадоне - я про существование 'par', 'pro', 'jkp' вообще бы ничего не знал", - написал пользователь.

Saskaņa mēģina iet dziļāk konservatīvajā nišā. Domāju, ka tas viņiem varētu izdoties.

Pārējiem ir jāmeklē savi 'spindoktori' un pašreklāmaii jāsāk pieiet nopietnāk.

Ja es nedzīvotu internetā, kamēr biju Madonā - es par 'par', 'pro', 'jkp' eksistenci vispār neko nezinātu. — Māris Ūdris (@arlekiins) June 18, 2018

"Священнослужители становятся социал-демократами, ОК, так случается. Первое задание также будет, насколько я понимаю, очень социал-демократическое - организовать встречу в Риге двух социал-демократов - Путина и Трампа", - написал адвокат Артур Звейсалниекс.

Mācītāji kļuvuši par sociāldemokrātiem, OK tā gadās. Pirmais uzdevums arī cik saprotu ļoti sociāldemokrātisks - organizēt divu sociāldemokrātu: Putina un Trampa tikšanos Rīgā. — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) June 18, 2018

Петерис Спрогис изучал теологию сперва в Латвии, а затем в США, где получил степень магистра. Когда Айнар Баштикс ушел в политику, Спрогис стал первым настоятелем Рижской баптистской общины.

Петерис Спрогис в 2014 году был гостем программы "Утро на Балткоме" радио Baltkom.