Twitter о кандидате в президенты от "Согласия": тотальный захват власти во всей Латвии (19)

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Политика | 19 июня 2018 года, 08:23

Выдвижение епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса кандидатом в президенты Латвии от партии "Согласие" шокировало латвийскую общественность. Многих также удивили его высказывания о налаживании отношений с Россией.

Спрогис на заседании думы партии "Согласие" подчеркнул, что Латвии во внешней политике надо быть более смелой и не боятся налаживать связи с восточным соседом.

"Сейчас мы живем в переменчивом мире, где ЕС и НАТО не являются единственными центрами мировой власти". Латвия является одной из стран, которая экономически пострадала от санкций, введенных в отношении России. Однако, по словам Спрогиса, Франция, Германия и другие страны пытаются продолжать экономическое сотрудничество с Россией. "Во многих областях мы с Россией очень отличаемся, но это не значит, что наши экономические интересы не совпадают", - сказал Спрогис.

Многие выражают свое возмущение, как такой уважаемый человек, как лидер баптистской общины, мог согласиться на предложение от "пророссийской" партии.

"Я в шоке. Но Согласие поступило, ах, как мудро: себе рейтинги поднимут за счет популярности епископа Петериса Спрогиса. Ах, Петерис, Петерис…" — возмутилась публицист Элита Вейдемане.

Чуть позднее она, изучив все интервью Спрогиса, написала еще один пост.

"Перечитала интервью с Петерисом Спрогисом - как свои, так и других авторов. Светлый, правдивый, умный и хороший человек. И внезапно в кремлевскую коляску "Согласия". По-прежнему не верю, что он не вернется. Такое ощущение, что тебе кто-то неожиданно врезал. Чужой? нет, свой", - написала Вейдемане.

"Борьба за тотальный захват власти во всей Латвии — уникально! И есть те, кто это поддерживает! Не только GKR! Как видим снова священник в двусмысленной ситуации. Христиане, не так ли?" — возмущена Илзе Островска.

Эту новость прокомментировал и председатель Латвийской федерации продуктовых предприятий Дидзис Шмитс.

"Петерис Спрогис кандидат в президенты от "Согласия". Это серьезно. Надо сесть и подумать", - написал предприниматель.

Не может поверить в известие о выдвижение Спрогиса на президентский пост от партии "Согласие" и историк Виктор Даболиньш.

"Нил Ушаков, Вячеслав Домбровский, Петерис Спрогис - по первым двум все ясно, но Петерис, которого очень уважаю, почему вы разрушаете мою веру в хорошее?", - написал историк.

Опытный политик Артис Пабрикс не может скрыть своего удивления.

"Я многое видел, но не могу понять, какие высшие или скорее "низшие" силы заставили священника Спрогиса выбрать "Согласие"?", - написал Пабрикс.

И представитель Нацобъединения Янис Иесалниекс написал коротко "Еще один предатель".

Пользовтельница Лиене Бирзгай-Калниня не понимает, зачем это епископу надо.

"Я не могу поверить. Понимаю, почему "Согласие" его хочет - большая аудитория, большой авторитет у этой аудитории, но зачем ему это надо???", - вопрошает пользовательница.

Мотивацию Спрогиса не понимает и Дидзис Вейнбергс.

"Тогда Путин выдумал также в Латвии возрождать духовность и Кремль как борца против темных сил Гейропы? Это, наверное, было ожидаемо, но огромное разочарование в Петерисе Спрогисе. Не знаю, как удалось его уговорить? Что они о нем такое знают, что уважаемый человек вдруг так продался?", - пишет Вейнбергс.

В свою очередь специалист по информационным технологиям Марис Удрис "раскусил" планы "Согласия".

""Согласие" пытается войти глубже в консервативную нишу. Думаю, что это им может удастся. Остальным надо искать своих "спиндокторов" и к саморекламе надо подойти серьезнее. Если бы я не жил в интернете, пока был в Мадоне - я про существование 'par', 'pro', 'jkp' вообще бы ничего не знал", - написал пользователь.

"Священнослужители становятся социал-демократами, ОК, так случается. Первое задание также будет, насколько я понимаю, очень социал-демократическое - организовать встречу в Риге двух социал-демократов - Путина и Трампа", - написал адвокат Артур Звейсалниекс.

Петерис Спрогис изучал теологию сперва в Латвии, а затем в США, где получил степень магистра. Когда Айнар Баштикс ушел в политику, Спрогис стал первым настоятелем Рижской баптистской общины.

Петерис Спрогис в 2014 году был гостем программы "Утро на Балткоме" радио Baltkom.

Комментарии 19
Карина1 час назад
Вот те на...тут человек за сплочение общесва, нормализацию отношений с соседями, беспокойство за бизнес постролавший от санкций, за семейные ценности.
А руссофобам все мерещится кровавая гэбня. Да им впринципе пофигу на народ, проблемы бизнеса, засилие нетрадиционалов, они только т своей кармушке пекутся и чтобы чтобы от нее не отлучили.
Истинное лицо нацпатриота всплыло.
2
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Светлана1 час назад
Успокойтесь, убогие! Ваш он, ваш!
Поскольку епископ Спрогис не видит будущего Латвии без НАТО и ЕС, то ни о какой дружбе с Россией речи быть не может. Что бы он ни говорил. Помечтать если только...)))
А вообще Ушаков, мастер пиара, по-моему, вошел в раж. И пошел на прорыв, - вернее, на взрыв интернета, мозга, шаблона избирателя.
И когда человек готов использовать для этого даже веру и церковь, это уже некий предел цинизма.
Ведь не Ушаков стал вдруг верующим баптистом!. Не ксендзы охмурили Козлевича!))) А наоборот, шустрый Козлевич охмурил ксендзов. )))
4
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fff1 час назад
как говны-то забурлили, забулькали)
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