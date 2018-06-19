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Кандидатом на пост министра образования и науки от партии "Согласие" может стать советник мэра Риги по вопросам образования Эвия Папуле. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместил сам председатель Рижской думы Нил Ушаков.

Политик также собирается предложить кандидатуру Папуле и на должность депутата Сейма.

"Эвия Папуле - один из лучших специалистов в вопросах образования, многие годы работала на руководящих должностях в Министерстве образования. Эвия присоединилась к нашей команде. На правлении партии в этот четверг я выдвину Эвию Папуле кандидатом на пост министра образования и науки от "Согласия" и кандидатом в депутаты Сейма по Риге", - написал Ушаков у себя на странице.

Ранее сообщалось, что "Согласие" выдвинуло епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса кандидатом в президенты Латвии.

Фото: facebook.com/NilsUsakovs