Эвия Папуле может стать министром образования от "Согласия" (19)

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Политика | 19 июня 2018 года, 11:30

Кандидатом на пост министра образования и науки от партии "Согласие" может стать советник мэра Риги по вопросам образования Эвия Папуле. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместил сам председатель Рижской думы Нил Ушаков.

Политик также собирается предложить кандидатуру Папуле и на должность депутата Сейма.

"Эвия Папуле - один из лучших специалистов в вопросах образования, многие годы работала на руководящих должностях в Министерстве образования. Эвия присоединилась к нашей команде. На правлении партии в этот четверг я выдвину Эвию Папуле кандидатом на пост министра образования и науки от "Согласия" и кандидатом в депутаты Сейма по Риге", - написал Ушаков у себя на странице.

Ранее сообщалось, что "Согласие" выдвинуло епископа Латвийского союза баптистских общин Петериса Спрогиса кандидатом в президенты Латвии.

Фото: facebook.com/NilsUsakovs

Комментарии 19
Патриот 2 часа назад
А Шадурика в тюрьму за геноцид русско говорящих людей!
3
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1234562 часа назад
И не только Шадурскиса,А весь сраный Нацблок!
3
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Ж2 часа назад
В отличии от вазелиновых рабов,они,что-то делают,а не пиздят!
6
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