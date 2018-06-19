Twitter: не попавшим в "черный список" РФ депутатам должно быть стыдно (13)

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Политика | 19 июня 2018 года, 17:27

Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что российский МИД вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении лиц, причастных к делу адвоката Сергея Магнитского.

Многие латвийские политики посредством соцсетей сами сообщили, что попали под российские санкции.

Российский "черный список" комментирует пользователь Вито Вилкс.

"Учитывая, как много людей попало в этот новый российский черный список, хвастаться этим уже не модно. В нем и так скоро будут все, кто не является гражданином России", - написал он.

Пользователь Янис считает, что в этом списке должны быть все депутаты Сейма.

"Появляются новости, что одна вторая часть слуг народа попала в российский черный список. Уважаемые НЕпопавшие туда депутаты, почему вас там нет?", - пишет он.

Пользователь с именем MJ обращает внимание на новую цель латвийских политических партий.

"О да, у партий новая соревновательная цель: внести по возможности больше своих членов в российский черный список", - написал он.

Свою версию того, почему депутаты так открыто сообщают о своем попадании под российские санкции, высказывает руководитель социологического агентства Latvijas Fakti Айгар Фрейманис.

"Энтузиазм некоторых политических (и не только) персонажей по поводу попадания в российский "черный список" порой выглядит комично. Что поделать, год выборов", - пишет он.

Напомним, о своем попадании в российский "черный список" сообщили министр юстиции Дзинтарс Расначс, депутаты Сейма Хосам Абу Мери, Андрей Юдин, Артис Кайминьш, Янис Домбрава, Ояр Эрик Калниньш, Инесе Либиня-Эгнере, Гайдис Берзиньш и другие.

Комментарии 13
Ы2 часа назад
Дэбилс. ..
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Parom54 минуты назад
Хочу напомнить, что первым ,кто начал запрещать вьезд, был дырявый Ринкевич,причем артистам, котороые просто имели свою гражданскую позицию. А этим русофобам сам Бог веле.
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Светлана1 час назад
И дернула вас нелегкая лезть не в свое дело? Со списком Магнитского?
А вот ежели Европа Америку пошлет, - а к тому идет, - как в Россию вам глаза-то показать?)))
И жить на что?)))
Недальновидно, недальновидно...
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