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Пользователи латвийского сегмента Twitter комментируют новость о том, что российский МИД вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении лиц, причастных к делу адвоката Сергея Магнитского.

Многие латвийские политики посредством соцсетей сами сообщили, что попали под российские санкции.

Российский "черный список" комментирует пользователь Вито Вилкс.

"Учитывая, как много людей попало в этот новый российский черный список, хвастаться этим уже не модно. В нем и так скоро будут все, кто не является гражданином России", - написал он.

Ņemot vērā, cik daudz cilvēku ir tajā jaunajā Krievijas melnajā sarakstā, vairs nav stilīgi ar to zīmēties. Tur tak drīz būs visi, kuri nav Krievijas pilsoņi.... — Vito Vilks (@VitoVilks) 19 июня 2018 г.

Пользователь Янис считает, что в этом списке должны быть все депутаты Сейма.

"Появляются новости, что одна вторая часть слуг народа попала в российский черный список. Уважаемые НЕпопавшие туда депутаты, почему вас там нет?", - пишет он.

Šobrīd ienāk ziņas, ka viens otrs tautas kalps ir iekļauts RU melnajā sarakstā. Cienījami NEiekļautie deputāti. Kāpēc Jūs tur neesat? — Jānis (@garamgajejs) 19 июня 2018 г.

Пользователь с именем MJ обращает внимание на новую цель латвийских политических партий.

"О да, у партий новая соревновательная цель: внести по возможности больше своих членов в российский черный список", - написал он.

O jā, partijām jauns sasniedzamais mērķis politikā: panākt pēc iespējas vairāk savu biedru iekļaušanu Krievijas melnajā sarakstā :D https://t.co/TmLN7eFWps — MJ (@uzhosnah) 19 июня 2018 г.

Свою версию того, почему депутаты так открыто сообщают о своем попадании под российские санкции, высказывает руководитель социологического агентства Latvijas Fakti Айгар Фрейманис.

"Энтузиазм некоторых политических (и не только) персонажей по поводу попадания в российский "черный список" порой выглядит комично. Что поделать, год выборов", - пишет он.

Dažādu politisko (un ne tikai) personāžu jūsma par iekļaušanu Krievijas “melnajā sarakstā” brīžiem šķiet komiska. Ko darīt, vēlēšanu gads. — Aigars Freimanis (@AigarsFr) 19 июня 2018 г.

Напомним, о своем попадании в российский "черный список" сообщили министр юстиции Дзинтарс Расначс, депутаты Сейма Хосам Абу Мери, Андрей Юдин, Артис Кайминьш, Янис Домбрава, Ояр Эрик Калниньш, Инесе Либиня-Эгнере, Гайдис Берзиньш и другие.