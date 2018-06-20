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Министр обороны Канады Харджит Саджан поздравил Латвию с годовщиной создания совместного батальона НАТО и поблагодарил латвийскую армию за сотрудничество и обеспечение стабильности в регионе.

"Сегодня - первая годовщина нашего расширенного присутствия в Латвии в составе НАТО. Спасибо всем женщинам и мужчинам в военной форме, которые работают вместе с нашими союзниками для укрепления стабильности в регионе", - сказано в сообщении главы минобороны Канады в Twitter.

Today is the one year anniversary of our @NATO enhanced Forward Presence in Latvia. Thank you to all of the women and men in uniform who are working alongside our allies to reinforce stability in the region. #WeAreNATO https://t.co/gqLqYCTCmA — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) June 19, 2018

"Поскольку батальон быстрого реагирования был создан на военной базе в Адажи, Латвия доказала свою способность интегрироваться и функционировать в рамках более широкого контингента сил НАТО, развернутых в странах Балтии и Польши", - сказано в сообщении Министерства обороны Канады.

В свою очередь Латвия поблагодарила Канаду.

"Вместе мы едины в нашей решимости защищать территории Североатлнтического альянса и предотвращать конфликты! НАТО действительно нужен!" - сказано в сообщении.

Напомним, Канада стала одной из стран, чьи военнослужащие дислоцированы в Латвию после саммита НАТО в Варшаве. Канада направила в Латвию не только около 1000 солдат, но и все необходимое снаряжение, включая бронетехнику. Это же сделают и другие участвующие в батальоне страны, обеспечив тем самым его полную боеспособность.