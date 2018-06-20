Глава Минобороны Канады поблагодарил Латвию за военное сотрудничество (16)

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Политика | 20 июня 2018 года, 09:06

Министр обороны Канады Харджит Саджан поздравил Латвию с годовщиной создания совместного батальона НАТО и поблагодарил латвийскую армию за сотрудничество и обеспечение стабильности в регионе.

"Сегодня - первая годовщина нашего расширенного присутствия в Латвии в составе НАТО. Спасибо всем женщинам и мужчинам в военной форме, которые работают вместе с нашими союзниками для укрепления стабильности в регионе", - сказано в сообщении главы минобороны Канады в Twitter.

"Поскольку батальон быстрого реагирования был создан на военной базе в Адажи, Латвия доказала свою способность интегрироваться и функционировать в рамках более широкого контингента сил НАТО, развернутых в странах Балтии и Польши", - сказано в сообщении Министерства обороны Канады.

В свою очередь Латвия поблагодарила Канаду.

"Вместе мы едины в нашей решимости защищать территории Североатлнтического альянса и предотвращать конфликты! НАТО действительно нужен!" - сказано в сообщении.

Напомним, Канада стала одной из стран, чьи военнослужащие дислоцированы в Латвию после саммита НАТО в Варшаве. Канада направила в Латвию не только около 1000 солдат, но и все необходимое снаряжение, включая бронетехнику. Это же сделают и другие участвующие в батальоне страны, обеспечив тем самым его полную боеспособность.

Комментарии 16
Sedna2 часа назад
Какая честь! Пушечное мясо похвалено.
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брек1 час назад
"спасибо" за соженные леса и за раздолбанные дороги!!!
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98052 часа назад
Тебя обязательно сдам в военкомат в час x, чтобы ты весь свой патриотизм продемонстрировал на поле, бегая обосравшимся с плитой от миномета и прослежу чтобы наградили медалью за заслуги. Мало кто так делает для сплочения русского населения как твоя активность на этом портале.
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