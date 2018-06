Политика |

Министр обороны Канады Харджит Саджан поздравил Латвию с годовщиной создания совместного батальона НАТО и поблагодарил латвийскую армию за сотрудничество и обеспечение стабильности в регионе.

"Сегодня - первая годовщина нашего расширенного присутствия в Латвии в составе НАТО. Спасибо всем женщинам и мужчинам в военной форме, которые работают вместе с нашими союзниками для укрепления стабильности в регионе", - сказано в сообщении главы минобороны Канады в Twitter.

Today is the one year anniversary of our @NATO enhanced Forward Presence in Latvia. Thank you to all of the women and men in uniform who are working alongside our allies to reinforce stability in the region. #WeAreNATO https://t.co/gqLqYCTCmA