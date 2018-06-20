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Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассматривает просьбу Генеральной прокуратуры выдать для уголовного преследования депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV), сообщил кандидат партии KPV LV на пост премьер-министра, адвокат Алдис Гобземс.

Он заявил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сейчас проводит обыск у предпринимателя Виестура Тамужса.

Кайминьш был избран депутатом Сейма от Латвийского объединения регионов. Позже он основал партию KPV LV, которая планирует участвовать в предстоящих выборах Сейма.

Ранее Кайминьш был актером Латвийского национального театра.

Согласно регламенту Сейма, вопрос о выдаче депутата для уголовного преследования, его аресте, проведении обыска или другом ограничении свободы Сейм рассматривает после доклада комиссии по мандатам.

Ранее сообщалось, что Кайминьшу запретили въезд на территорию России.

Фото: flickr.com/Saeima