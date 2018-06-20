Политика |

Сейм сегодня одобрил решение задержать и провести обыск у депутата Артуса Кайминьша (KPV LV).

Председатель Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов сообщил, что решение было одобрено комиссией единогласно. Больше деталей о заседании Сейма Орлов не предоставил.

Сейм поддержал решение комиссии. За задержание и обыск у Кайминьша проголосовали 59 депутатов, а 17 членов парламента не участвовали в голосовании. В основном от голосования воздержались депутаты "Согласия", также в нем не участвовали Валдис Скуйиньш (СЗК), Роман Межецкис и Рингольд Балодис (VL-TB/LNNK).

Сам Кайминьш также присутствовал на заседании Сейма.

После решения Сейма он успел пообщаться с журналистами.

"Мне вообще ничего не известно. Могу сказать только то, что это все происходит на фоне моего требования об отставке министра экономики Арвила Ашераденса. Не думаю, что это может быть связано с финансированием партии — все происходит абсолютно прозрачно, мы отправляет отчеты в KNAB каждые две недели. Я не вижу связь с обысками у Виестурса Тамужса. Мы с ним дружим, но не больше. Я узнал об этих обысках, о просьбе Генпрокуратуры, за 15 минут до заседания. В такую ситуацию попадаю первый раз. Наверное, мне надо переодеться, а то потом костюм придется выкидывать", - сказал он.

После этого депутат ущел с сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассматривает просьбу Генеральной прокуратуры выдать для уголовного преследования депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV).

Также Кайминьшу запретили въезд на территорию России.

Фото: flickr.com/Saeima