Сейм отклонил требование об отставке Расначса (5)
Политика | 20 июня 2018 года, 12:08
Большинство депутатов Сейма отклонили сегодня требование оппозиции об отставке министра юстиции Дзинтарса Расначса.
Запрос об отставке поддержали 33 депутата, против голосовал 41, девять воздержались. Второй запрос об отставке Расначса поддержали 32 депутата, против проголосовали 42, восемь воздержались.
Первый запрос был подан по инициативе депутата Романа Межецкого, и его поддержали 16 депутатов, в том числе от партий "Согласие" и No sirds Latvijai и внефракционные депутаты.
Требование отставки было обусловлено неспособностью Расначса привести в порядок сферу неплатежеспособности.
Свой запрос об отставке министра, подписанный десятью депутатами, подало Латвийское объединение регионов.
Фото: flickr.com/Saeima
Вот так латвийский сейм покрывает преступников во власти...
7
Ответить
Уточнить хотелось бы - так бандитская малина отмазывает своего пацана....
3
Ответить
Боже ж упаси! Расначс со своим шкафом - это наше всё! И гнида Шнурок, и Вейдеманиха, и сопля Домбраа, и Калниете и все остальные им подобные - тоже наше всё! Куда в Латвии без нацистов-русофобов? Никуда. Дерьмо, но своё же ж дерьмо, настоящее.
2
Ответить
Показать все (5)