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Большинство депутатов Сейма отклонили сегодня требование оппозиции об отставке министра юстиции Дзинтарса Расначса.

Запрос об отставке поддержали 33 депутата, против голосовал 41, девять воздержались. Второй запрос об отставке Расначса поддержали 32 депутата, против проголосовали 42, восемь воздержались.

Первый запрос был подан по инициативе депутата Романа Межецкого, и его поддержали 16 депутатов, в том числе от партий "Согласие" и No sirds Latvijai и внефракционные депутаты.

Требование отставки было обусловлено неспособностью Расначса привести в порядок сферу неплатежеспособности.

Свой запрос об отставке министра, подписанный десятью депутатами, подало Латвийское объединение регионов.

Фото: flickr.com/Saeima