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Дело в отношении депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV) связано с возможным незаконным финансированием возглавляемой им партии, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В материалах начатого 5 июня 2017 года уголовного процесса есть сведения о возможных преступных деяниях, в результате которых партия KPV LV получала незаконное финансирование.

Также в деле есть сведения о возможных преступных действиях Кайминьша, потребовавшего у другого лица принять на работу фиктивных сотрудников контролируемого им предприятия и получавшего от них наличными их зарплаты и другие выплаты. Таким образом были получены финансовые средства, которые, возможно, использовались для финансирования партии KPV LV и личных нужд Кайминьша.

Как установило досудебное расследование, весной 2016 года председатель совета Eco Baltia Виестурс Тамужс объявил входящему в концерн предприятию, что хочет нанять Атиса Закатистова для оказания стратегических консультаций лично ему как председателю совета. По указанию Тамужса был заключен договор между входящим в концерн предприятием Per capita об оказании консультаций. Аналогичный договор был заключен повторно. Следствие констатировало, что предусмотренные договором консультации оказаны не были.

Это предприятие ежемесячно в соответствии с договором и выставленными Per capita счетами перечисляло денежные средства в размере 2000 евро и НДС на банковский счет Per capita до тех пор, пока в СМИ не появились сообщения о переговорах Кайминьша, Закатистова и Тамужса, в ходе которых Закатистов сообщил, что получает от Тамужса 2000 евро в месяц.

Следствие получило доказательства того, что эти деньги использовались для нужд партии KPV LV, но не были указаны в ее финансовой документации. Из материалов дела следует, что Кайминьш, Закатистов и Тамужс понимали незаконность такого рода выплат и пытались их скрыть.

Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона: о незаконном финансировании политической организации, о посредничестве в незаконном финансировании политической партии и о принятии или вымогательстве незаконного финансирования партии.

Как сообщалось ранее, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сегодня после заседания Сейма задержали депутата Кайминьша (KPV LV).

Политику были зачитаны его права. Кайминьш выступал перед журналистами, а сотрудники KNAB ждали его на расстоянии нескольких метров. После импровизированной пресс-конференции к депутату подошел сотрудник бюро, предъявив жетон. В итоге Кайминьш в сопровождении сотрудников KNAB покинул здание Сейма.

Сейм сегодня дал согласие на задержание и обыск Кайминьша.

Фото: flickr.com/Saeima