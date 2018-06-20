В Риге проходит собрание президентов Партии европейских социалистов (6)
Политика | 20 июня 2018 года, 14:28
В среду, 20 июня, в бюро партии "Согласие" в Спикери в Риге проходит собрание президентов Партии европейских социалистов (ПЕС).
В Ригу прибыл президент ПЕС Сергей Станишев, вице-президенты партии Жан Кристоф Камбаделис, Катарина Неведалова, Марита Улвског.
Также на собрании присутствуют другие должностные лица партии и представители связанных с ПЕС партий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Великобритании и других стран.
Собрания президентов ПЕС проходят регулярно в промежутках времени между конгрессами. В этом году собрание впервые проходит в стране Восточной Европы.
Фото: mixnews.lv, facebook.com/NilsUsakovs
Sociālisms ir very Bad:)))
11
Ответить
Sociālistu salašņas, krievmīļi:)))
11
Ответить
Чтобы не писали "патриоты" и прочие критики о роли России , все время получается , что они невольно признают очевидную значимость России в мире . Вот и сейчас выходит , что Россия "захватила " Европу , раз речь идёт , что " агенты Кремля съехались со всей Европы". Насколько "агрессивна " Россия ярко показал ЧМ 2018 , многие ведущие СМИ признают крушение стереотипов зла , навязанных руссофобами. Всем все очевидно , но наша сторона по-прежнему говорит об Российской агрессии А то , что социалисты опять выходят на политическую арену и набирают силу , означает , что общество "объелось "капитализмом , когда допустимо , что отживающий хмырь, но на мешке баксов навязывает миру своё порочное видение бытия . Социализм - это GOOD!.
1
Ответить
Показать все (6)