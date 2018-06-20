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В среду, 20 июня, в бюро партии "Согласие" в Спикери в Риге проходит собрание президентов Партии европейских социалистов (ПЕС).

В Ригу прибыл президент ПЕС Сергей Станишев, вице-президенты партии Жан Кристоф Камбаделис, Катарина Неведалова, Марита Улвског.

Также на собрании присутствуют другие должностные лица партии и представители связанных с ПЕС партий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Великобритании и других стран.

Собрания президентов ПЕС проходят регулярно в промежутках времени между конгрессами. В этом году собрание впервые проходит в стране Восточной Европы.

Фото: mixnews.lv, facebook.com/NilsUsakovs