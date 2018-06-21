Бывший однопартиец Кайминьша: он поплатился за свое многолетнее вранье (5)

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Политика | 21 июня 2018 года, 07:01

Бывший член KPV LV Илмарс Пойканс, известный в обществе как хакер Нео, после задержания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) депутата Артуса Кайминьша публично признал, что все это - следствие многолетней лжи Кайминьша, пишет rus.db.lv.

Как известно, в 2016 году из KPV LV вышло несколько членов, которые заявили, что Кайминьш практически не руководит партией и не подготовил ее к выборам в самоуправления. Также вышедшие из партии были против "несанкционированных разговоров" с предпринимателем Виестурсом Тамужсем, который сегодня также задержан БПБК. Илмар Пойканс тогда заявил, что имя Тамужса упоминается, когда партии нужна "капуста".

"Сегодня публично завершился процесс, который начался в 2017 году - БПБК наконец-то подтвердило, что информация, которую я и еще несколько человек озвучили в 2016 году, а после чего вышли из партии KPV LV, имеет юридически доказуемую основу. - пишет Пойканс. - Это одна из причин, почему я вышел из KPV LV - из-за лжи Артуса Кайминьша о финансировании партии и связанными с ней людьми, или потенциальными получателями выгоды от партии. Так как этот процесс затянулся, возможно, теперь скандалы вокруг происходящих событий в сфере администраторов неплатежеспособности только подтвердили политическую волю в том, чтобы разобраться с этим. Но это не было первопричиной. О планах БПБК выдвинуть обвинение я был информирован еще в середине мая, когда Алдис Гобземс сидел тихо как мышка и не сказал ни одного слова о сфере неплатежеспособности. Возможно, что на публичные выступления Гобземса простимулировал тот факт, что он прекрасно знал об нынешних уголовных процессах, и все эти шоу стали бы хорошим оправданием для теории заговоров о политической мести. Хотя и это нельзя полностью исключить , учитывая интересы политических группировок в борьбе за "освоение" денег налогоплательщиков"

Пойканс утверждает, что в его распоряжении есть документы, которые свидетельствуют о процессах, начиная с конца 2015 года. Речь идёт о сомнительных денежных потоках от предприятий Мерони через компанию Suņu būda, которые, считает Пойканс, можно назвать "стипендией". О секретных разговорах и соглашениях с Тамужсем, в которые также был вовлечен Атис Закатистов.

"Поэтому ясно, что Кайминьш мне и обществу лгал с самого начала, - считает Пойканс. - Прежде чем принять решение о вступлении в KPV LV, я задал вопросы: не стоит ли за ним богатый дядюшка с деньгами и не связана ли партия с Гобземсом. Он врал, на эти вопросы отвечая "нет". Можно обманывать всех людей какое-то время, или нескольких людей все время. Но нельзя обманывать всех людей все время", - написал Пойканс.

Стоит отметить, что после своего публичного выступления, Пойканс, по всей видимости стал получать агрессивные комментарии, поэтому позднее он обратился через Facebook к фанатам Кайминьша и Гобземса, где разъяснял

"Внимание, информация всем агрессивным фанатам Артусса и Гобземса. Спокойствие, только спокойствие - необоснованная агрессия вредит здоровью. Нынешние события не значат, что Артусс Кайминьш снят с выборов. Согласно закону депутатом Сейма не может быть лицо, которое отбывает срок в местах лишения свободы, судимое за ранее совершенное преступление, у которого судимость не погашена. Не верю, что до выборов в Сейм осенью успеет пройти все судебные инстанции, чтобы решение суда вступило в силу", - написал Пойканс, дополнив запись сводом закона о выборах в Сейм.

фото flickr.com

Комментарии 5
Nitj1 час назад
Huj slomal. V oceredji ostaļnaja partijnaja eļita.
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да уж24 минуты назад
это ему не из собачьей будки верещать, сейчас хвост маленько прижмут и отпустят на свободу стукачком
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Patriot1 час назад
Valsti tiek ieviesta kàrtìba. Protams, ka ir iedzivotàju grupa, kas korektus un pieklàjìgus brìdinàjumus nesaprot, tàpèc arì ir nepieciesamas Valsts Policijas un KNAB darbìbas. Ari pretvalstiskos elementus valsts augstàkàs amatpersonas ir bridinàjusas, visi kas darbosies pret Latvijas valsts interesèm tiks saukti pie atbildìbas.
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