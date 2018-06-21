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Бывший член KPV LV Илмарс Пойканс, известный в обществе как хакер Нео, после задержания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) депутата Артуса Кайминьша публично признал, что все это - следствие многолетней лжи Кайминьша, пишет rus.db.lv.

Как известно, в 2016 году из KPV LV вышло несколько членов, которые заявили, что Кайминьш практически не руководит партией и не подготовил ее к выборам в самоуправления. Также вышедшие из партии были против "несанкционированных разговоров" с предпринимателем Виестурсом Тамужсем, который сегодня также задержан БПБК. Илмар Пойканс тогда заявил, что имя Тамужса упоминается, когда партии нужна "капуста".

"Сегодня публично завершился процесс, который начался в 2017 году - БПБК наконец-то подтвердило, что информация, которую я и еще несколько человек озвучили в 2016 году, а после чего вышли из партии KPV LV, имеет юридически доказуемую основу. - пишет Пойканс. - Это одна из причин, почему я вышел из KPV LV - из-за лжи Артуса Кайминьша о финансировании партии и связанными с ней людьми, или потенциальными получателями выгоды от партии. Так как этот процесс затянулся, возможно, теперь скандалы вокруг происходящих событий в сфере администраторов неплатежеспособности только подтвердили политическую волю в том, чтобы разобраться с этим. Но это не было первопричиной. О планах БПБК выдвинуть обвинение я был информирован еще в середине мая, когда Алдис Гобземс сидел тихо как мышка и не сказал ни одного слова о сфере неплатежеспособности. Возможно, что на публичные выступления Гобземса простимулировал тот факт, что он прекрасно знал об нынешних уголовных процессах, и все эти шоу стали бы хорошим оправданием для теории заговоров о политической мести. Хотя и это нельзя полностью исключить , учитывая интересы политических группировок в борьбе за "освоение" денег налогоплательщиков"

Пойканс утверждает, что в его распоряжении есть документы, которые свидетельствуют о процессах, начиная с конца 2015 года. Речь идёт о сомнительных денежных потоках от предприятий Мерони через компанию Suņu būda, которые, считает Пойканс, можно назвать "стипендией". О секретных разговорах и соглашениях с Тамужсем, в которые также был вовлечен Атис Закатистов.

"Поэтому ясно, что Кайминьш мне и обществу лгал с самого начала, - считает Пойканс. - Прежде чем принять решение о вступлении в KPV LV, я задал вопросы: не стоит ли за ним богатый дядюшка с деньгами и не связана ли партия с Гобземсом. Он врал, на эти вопросы отвечая "нет". Можно обманывать всех людей какое-то время, или нескольких людей все время. Но нельзя обманывать всех людей все время", - написал Пойканс.

Стоит отметить, что после своего публичного выступления, Пойканс, по всей видимости стал получать агрессивные комментарии, поэтому позднее он обратился через Facebook к фанатам Кайминьша и Гобземса, где разъяснял

"Внимание, информация всем агрессивным фанатам Артусса и Гобземса. Спокойствие, только спокойствие - необоснованная агрессия вредит здоровью. Нынешние события не значат, что Артусс Кайминьш снят с выборов. Согласно закону депутатом Сейма не может быть лицо, которое отбывает срок в местах лишения свободы, судимое за ранее совершенное преступление, у которого судимость не погашена. Не верю, что до выборов в Сейм осенью успеет пройти все судебные инстанции, чтобы решение суда вступило в силу", - написал Пойканс, дополнив запись сводом закона о выборах в Сейм.

фото flickr.com