Политика |

Партии KPV LV пытаются закрыть рот, поэтому членов этой политической силы задерживают и обыскивают. Такое мнение выразил на пресс-конференции кандидат в премьеры от KPV LV Алдис Гобземс.

Он также обратится к Полиции безопасности (ПБ) с просьбой обеспечить охрану ему и его семье. По словам Гобземса, в последнее время за его домом ведется слежка.

"Мы невыгодны действующей власти, уже устоявшемуся порядку, ведь впервые перед выборами партия готова говорить фактами. Нам сегодня пытаются заткнуть рот", - сказал он.

Гобземс подчеркивает, что партия никогда не получала незаконных пожертвований, в чем упрекают Кайминьша.

«После того как я назвал фамилии, обнародовал факты — эмоциональные, но факты, перед нами пытаются захлопнуть дверь. В последние две недели я выступал с различными документами, фактами. Все это правда, я не лгал ни секунды», — говорит Гобземс.

Он еще раз подчеркивает, что сегодняшнее задержание — осознанный шаг, чтобы Кайминьш не смог участвовать в выборах в Сейм.

Гобземс напомнил о недавней «самой выдающейся речи Кайминьша в истории Сейма» о том, почему министр юстиции Дзинтарс Расначс должен уйти в отставку.

«Именно на сегодня в Сейме было назначено голосование по отставке Дзинтарса Расначса и сегодня же задержаны Кайминьш и Закатистов», — сказал Гобземс.

Кандидату в премьеры от KPV LV кажется «интересным, что задержание происходит перед Лиго, чтобы народ не возмущался, но при этом он убежден, что «главным адвокатом Артуса Кайминьша будет латвийский народ».

Фото: twitter.com/janiszvers Видео: facebook.com/jaunslv/